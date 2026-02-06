自由日日shoot》藍白擋軍購被示警 前藍委許毓仁：華府不再視為國會正常監督

前國民黨立委許毓仁昨在臉書表示，如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。（資料照）

國防特別預算條例草案遲未在立法院付委審查，引發美方關注。國民黨前立委許毓仁昨在臉書表示，如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視。

美國務院：歡迎台灣1.25兆國防特別採購預算

民眾黨主席黃國昌日前曾批評美國在台協會（AIT）處長谷立言，在國防預算議題上與華府立場落差大、介入台灣內政太深。中央社報導，美國國務院一名發言人對此回應說：「一如國務院與AIT多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布四〇〇億美元的特別國防採購預算。」

美方高度關注台灣的國防特別預算，藍白已在立法院程序委員會十度封殺國防特別條例草案，目前在美國保守派智庫哈德遜研究所任職的前國民黨立委許毓仁，不免遭到美方質疑和詢問在野黨的做法。

許毓仁指出，華府近日罕見地出現高度一致的訊號，三位重量級參議員公開就台灣立法院阻擋軍購表達關切，其中包括共和黨參議院軍事委員會主席韋克爾及資深參議員蘇利文。這些人一向是最堅定、最長期的挺台派，他們的發言特別值得警惕。

若川普嗆台 許：選民會記得製造風險的政黨

許毓仁表示，在華府的現實判斷中，軍購、台美貿易與關稅協定是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題；且這兩項政策都是川普本人高度重視、並反覆定錨的施政重點。一旦被認美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證，美方不會選擇最直接的方式回應。

許毓仁分析，等到川普對此事失去耐心，在社群媒體上發言，台灣的國會反對軍售，台美關稅一夕之間被大幅提高到百分之四十，並非不可能，而是已有南韓的前例。「一旦如此，受傷的不只是某個政黨，而是整個台灣的產業、企業、勞工與一般民眾」。

許毓仁並說，政治後果將由台灣直接承擔，選民只會記得哪個政黨被視為「製造風險的一方」。而這對台灣只有壞處，沒有好處。

許毓仁強調，台灣已重新回到大國政治的核心議題，能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視。

