指黨產條例修法有漏洞 民團籲政院拒副署

台灣經濟民主連合昨召開記者會，呼籲政府應依法積極收回不當黨產，興建社會住宅或轉型為長期照顧機構。（記者塗建榮攝）

立法院會上週通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」，將救國團排除於黨產條例適用範圍。經濟民主連合昨召開記者會指出，此次修正條文存在重大漏洞，因為國民黨附隨組織「曾隸屬於國家」者，並非只有救國團，還包括中央日報等五公司，呼籲行政院應拒絕副署「不當黨產條例修正案」，並主張政府應依法積極收回不當黨產，用以興建社會住宅或轉型為長期照顧機構。

經民連智庫召集人賴中強指出，此次修正條文存在重大漏洞，因為國民黨附隨組織「曾隸屬於國家」者，並非只有救國團，還包括中央日報、中央電影事業股份有限公司、中興票券股份有限公司、松山油漆廠股份有限公司與北誼興業股份有限公司等，這些都曾隸屬國家，且被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織。如果行政院勉強副署，將造成「中央日報」名下等取自於國家之不動產，無須歸還的離譜現象。

請繼續往下閱讀...

政府應收回黨產 建社宅或長照機構

經民連智庫研究員黃亭偉表示，「促進轉型正義條例」第七條明定，政黨及附隨組織不當取得的財產「除可明確認定其原屬之所有權人或其繼承人外，應移轉為國家所有，並由中央成立特種基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。」他認為，以不當黨產收回國有，轉作興建社會住宅用地及長照機構使用，法有明文。值此社會住宅用地不足，及少子化趨勢優質長照機構難尋之際，政府應積極收回不當黨產。

經民連智庫研究員涂景亮提到，國民黨立委在表決「黨產條例」時，針對救國團過去侵佔國家財產的事實發言表示：「聽到辦活動，就可以占領一個地，那讓我想到了太陽花學運」；他批評，如此將風馬牛不相關的社會運動與不當黨產類比，毫無邏輯可言，只想打泥巴仗，只想著自己的政治利益，毫無羞恥心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法