眷改條例修正 政院不副署

立法院一月十六日三讀通過修改「眷改條例」，將老舊眷村定義時限從「民國六十九年」大幅放寬至「民國八十五年」，並新增「且有改建之必要」條款，被質疑恐掏空國庫二千億元。立法院已在一月廿八日將咨文送抵行政院，十天公布期限今日屆滿，據了解，行政院將拍板「不覆議」也「不副署」，預計今天對外說明。這也是繼「財劃法」後，行政院「不副署」的第二例。

羅智強批政院濫權 民主倒退惡例

提案修法的國民黨立委羅智強痛批說，民進黨執政自己解決不了問題，還不准別人解決問題，更違法毀憲，製造更大的問題。行政院濫權、架空民意機關，寫下民主倒退惡例。

羅智強等人所提「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正案」，將老舊眷村定義時限從「民國六十九年」大幅放寬至「民國八十五年」，並新增「且有改建之必要」條款。羅雖指稱修法只影響「慈仁八村」，但大幅放寬年限，恐衍生當年依法改建新建完成的眷舍，都可能要求援引，引發圖利爭議。

黨產條例、立院組織法擬跟進

衛星廣播電視法 仍審慎評估中

立法院近期通過的爭議修法，包括「眷改條例」、讓中天新聞台復台的「衛星廣播電視法」、讓救國團遭凍結的五十六．一億元「解凍」的 「不當黨產條例」，以及助理費變立委補助費的「立法院組織法」。據指出，目前僅「眷改條例」送抵行政院，且今天屆滿十天的公告期限，因此政院先行處理。至於其他如「黨產條例」，民進黨內已凝聚不副署共識，「立法院組織法」也不排除跟進，「衛星廣播電視法」仍在審慎評估中。

行政院發言人李慧芝昨表示，「不副署」是憲法賦予行政院長權力，行政院長卓榮泰已說明，只有在摧毀國家憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律，有違法難以回復的狀況時，才會審慎使用。

