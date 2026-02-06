李貞秀：勿因人設事 貼標籤汙名化

民眾黨中配立委李貞秀本月3日宣誓就職。（本報資料照）

民眾黨中配李貞秀三日就任立委，針對她的雙重國籍爭議，內政部長劉世芳指李出示的放棄國籍文件是「不具法律效果」，拒絕她調閱密件。李昨呼籲劉勿因人設事、「貼標籤」汙名化，應優先考量人民福祉。

李貞秀表示，她作為長年在台生活、工作、養兒育女的新住民，期待公平，堅持法治，而非歧視。針對劉世芳表達「密件以上都不能提供」的立場，她表達遺憾。儘管劉依「國家機密法」有權決定機密內容，李仍希望標準一致，並非針對她進入立院而汙名化，直言若大眾關心的社宅興建進度、賴政府居住正義等各項民生議題，都被貼上機密而遭拒絕索資，恐使人民無法了解真相，呼籲劉世芳以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。

針對民進黨立委要求立院「解職」，李貞秀回應，她是經中選會資格審核、立法院認定等正當程序，並在大法官見證下完成宣誓就職。她尊重政府公務人員行政中立，依法行政的原則，然而，她看到的是內政部不尊重中選會、陸委會及立法院職權判斷、任意曲解法律解釋，部分執政黨委員及少數政務官為討好執政高層，傷害公務人員行政中立，這才是傷害國家制度的惡意行為。

李貞秀呼籲，賴政府應回歸民生議題，好好為人民做事，不要再搞意識形態，讓人民如此對立。李強調，新會期已開工，日後她將專注於立法委員本務，為接下來的開議做好準備，盡力為台灣人民服務，唯一效忠中華民國，這是非常明確的。

