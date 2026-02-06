卓揆：依國籍法認定國會議員資格

內政部長劉世芳昨在行政院會後記者會表示，內政部尚未收到李貞秀退籍的影本，認定李貞秀沒有完成退籍的申請手續。（記者鍾麗華攝）

李貞秀爭議大 鍾佳濱籲讓陳智菡成為正式球員

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，行政院長卓榮泰昨受訪表示，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，我們一切依「國籍法」的標準來完成認定是否具有合法的國會議員的資格。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱受訪則說，只要李貞秀不擔任立委，諸多問題都能迎刃而解，民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌應好好評估，不分區排在李貞秀後的立院黨團主任陳智菡也在立法院兩年多了，板凳球員當那麼久，上場秀秀球技，成為正式球員也不意外。

陸委會：兩岸條例只規範參政權

陸委會副主委梁文傑昨在行政院會後記者會解釋，中配參政權是規範在「兩岸人民關係條例」，但是選上後就任公職是規範在「國籍法」。「兩岸條例」只有規定入籍十年後可以參選，就任公職就要按照「國籍法」規定。

內政部長劉世芳則強調，內政部一月卅日前陸續將國籍法第廿條相關規範，行文給李貞秀、中選會、司法院及立法院等，善盡提醒責任，近日也陸續將相關規範公告周知。

劉世芳說，依國籍法，李貞秀正式就職立委之前必須退中華人民共和國國籍，這點毋庸置疑，且理論上，李貞秀得將退籍的官方文件送給擬任機關立法院，但到目前為止，內政部沒有收到李貞秀退籍中華人民共和國申請表的影本，因此李貞秀可能沒有完成全部的就職手續。

劉世芳：應由立院進行解職程序

劉世芳說，根據國籍法第廿條，立委由立法院解職，規範明確寫在條文中，不是行政命令而已。目前看來，李貞秀沒有完成退籍申請手續，而若要解職，應由立法院進行解職程序。

劉世芳前天已表示，未來內政部將不會提供機密以上資料給李貞秀，劉昨進一步表示，「認真希望各部會首長，都能按照內政部認定辦理」。至於行政院是否通令各部會比照辦理，政院發言人李慧芝說，「行政院會在合乎憲法、依法行政的前提下，履行憲法的義務」；對於劉世芳提到的相關法規疑慮，行政院會參酌。

