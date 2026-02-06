中方恢復上海居民赴金馬 梁文傑：先不合理限制還要我們感恩

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

國共智庫論壇達成十五項共同意見，中國文旅部宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。中國國台辦昨稱，希望「民進黨當局」盡快取消種種人為限制和禁令，為兩岸旅遊交流合作恢復正常排除障礙。陸委會發言人梁文傑批評，中方先做了不合理的限制，現在突然開放，還想要我們覺得感恩，我方認為「該怎樣處理，就怎樣處理」。

對於恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊政策何時實施？國台辦發言人陳斌華五日在例行記者會指出，將會同有關部門認真落實國共兩黨智庫論壇形成的共同意見，爭取盡快將有關成果落地，有進一步消息會及時發布。

梁文傑昨在陸委會記者會表示，金馬「小三通」當初開放時，原本就沒限制中國哪一省的人可以來，二〇一九年時，中國民眾利用小三通來金馬觀光，大概卅萬人，去年透過小三通有十九萬人，因為限制只有福建人才能來，所以沒有恢復疫情前水準。

是否具吸引力 待觀察

梁文傑指出，中方先做不合理的限制，硬是要把台灣當成跟福建省對等，做了不合理的限制，現在突然開放，然後還想要我們覺得很感恩，我方認為「該怎樣處理，就怎樣處理」。至於上海民眾會不會跑廈門，然後搭船到金門？這需要一段時間觀察是不是有吸引力，因為畢竟從上海到廈門是蠻長的旅程，然後還要從廈門搭小三通到金門，這個吸引力可能還要再評估。所以中方提出開放上海居民赴金馬旅遊，我方看來就是為了政治場合特別提出來的。

