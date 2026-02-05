為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高嘉瑜登記 喊配合黨策略拚4席全上

    2026/02/05 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    高嘉瑜昨登記參選北市議員。（記者林正堃攝）

    被視為「吸票機」的前立委高嘉瑜昨完成民進黨內初選登記，對黨內同志造成不小壓力；現任議員王孝維危機感重，昨搶頭香完成登記，並稱自己是最危險的人；議員何孟樺則說「姊妹爬山、各自努力」；新人陳又新說，高若衝高票就可能傷害團隊。民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，港湖將提名四席，有機會採取聯合競選，若能精準配票，有機會四席全上。高嘉瑜也說會配合黨部策略，讓民進黨拚出四席。

    黨部主委︰港湖有機會採取聯合競選

    高嘉瑜在二〇一八年議員選舉衝高票，導致王孝維連任失利；二〇二四年參選立委，因基進黨吳欣岱分票，雙雙落選。高嘉瑜表示，走過黨內風雨波折，希望此次在港湖重新站起來，從頭開始、重新做人，黨部需要配票都會配合，喊話支持者「票票民進黨」，力拚衝出四席。

    王孝維危機感重 何孟樺︰各自努力

    王孝維昨搶頭香登記，坦言高回鍋，他的選情最危險。若高票數又衝高恐導致民進黨有人落馬，會是最大傷害，希望高「手下留情」一起輔選。尚未登記的何孟樺認為「姊妹爬山，各自努力」，只要民進黨支持者集中選票，民進黨可以在港湖四席全上，交出全壘打。接棒現任議員李建昌的陳又新認為，高嘉瑜要當選沒問題，就看她是否衝高票傷害團隊。自認在港湖協助法律諮詢八、九年，也常有空戰議題發揮，是陸空兼備。

    熱門推播