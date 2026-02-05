《北市議員提名 首日領表》民進黨初選登記 陳怡君停權將退件

陳怡君昨登記議員初選，但遭廉政委員會停權2年半，喪失初選權益。（陳怡君提供）

民進黨台北市議員提名初選領表登記昨起跑，將進行至十日止。首日共八人登記，包括現任議員王孝維（內湖南港）、許淑華（松山信義）、同為中山大同選區的林亮君與陳怡君，還有回鍋參選的高嘉瑜（內湖南港），以及由人氣王、立委王世堅陪同的新人呂瀅瀅（松山信義）、賴俊翰（中山大同）及陳聖文（大安文山）三人。不過，陳怡君涉詐領助理費被判刑七年十月，廉政委員會昨晚間做出停權兩年六個月的決議，市黨部主委張茂楠說，陳已喪失參加黨內初選的權益，將會退件、退費。

遭廉政委員會停權2年半 喪失初選權益

廉政委員會主委邱駿彥表示，陳怡君態度好且承認做得不對，決議停權兩年六個月；陳也因此喪失參加黨內初選的權益，市黨部將依規定將她登記繳交的文件、規費退回。

請繼續往下閱讀...

至於是否會「脫黨參選」？陳怡君表示，有選民鼓勵她，即便未獲提名仍會支持。邱駿彥轉述說，陳怡君會中澄清「脫黨競選」並非其選項，是支持者要求她這麼做，她對民進黨有深厚感情。

「堅系」成形？ 王世堅率3子弟兵登記

王世堅昨率三名新人登記，陣仗不小，受訪時笑稱「民進黨總算有個最小派系『堅系』」，隨即改口說是陪幾個過去好友，甚至是兩代好友的後輩來登記，三人長年來在政治上跟他有比較多討論，也走得近，剛好這次初選都很艱困，他就來幫忙。因是全民調，知名度很重要，後續也會為他們輔選，四人一起喊出「堅定信賴，瀅（贏）到有聖（剩）」口號。

同選區對手請來人氣王助陣，讓本屆才入黨，首度參與初選的林亮君相當有壓力，她強調自己沒有加權，就靠過去八年的服務口碑，以及前輩跟學運夥伴的支持；許淑華強調保持從政初心「政治就是要貼近人民的生活」信念，不只爭建設與預算，更是守護台灣民主的重要防線，承諾與鄉親站在一起，繼續打拚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法