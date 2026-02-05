民進黨雲林鄉鎮市長提名 4選將聯合登記

古坑鄉長林慧如（左起）、莿桐鄉長廖秋蓉與雲縣議員張維崢、前立委尹令瑛一起完成登記。（記者黃淑莉攝）

二〇二六年九合一選舉，民進黨雲林縣黨部鄉鎮市長提名昨天起連續三天受理登記，縣議員張維崢轉換跑道參選林內鄉長、前立委尹令瑛挑戰斗六市長、爭取連任的莿桐鄉長廖秋蓉及古坑鄉長林慧如，四人昨天一起完成登記，並宣布「TEAM雲林」跨區域合作成軍，一起挺雲林、守護雲林。

斗六尹令瑛、林內張維崢

張維崢指出，雲林是農業大縣更需要基層鄉鎮首長為廣大農民發聲，四人一起登記代表是同一隊，要跨區域合作挺雲林，守護水源頭、守護這片土地，綠色執政品質保證。

尹令瑛表示，斗六市是雲林首善之區，有科技、農業、工業，斗六與古坑、林內、莿桐是一個共同生活圈，未來要攜手打拚打造一個宜居城市，讓年輕留下來就業、生活。

古坑林慧如、莿桐廖秋蓉

廖秋蓉說，聯合登記用意是期盼地方團結，在今年十一月廿八日選舉能有亮眼成績，共同為雲林每個鄉鎮市來打拚，讓雲林脫胎換骨，守護台灣。

林慧如指出，政治工作者應該好好在地方扎根經營，可以做出有利地方發展的決策，這是實現民進黨清廉、勤政、愛鄉土的理念，不只對家鄉好，也是民進黨的軟實力。

民進黨雲林縣黨部表示，先前辦理鄉鎮市長參選意願表填寫，針對有兩人以上選對會協調，目前慬剩水林、褒忠還在協調中，若協調不成會做全民調，另沒人填寫的斗南、虎尾、土庫、崙背、台西、四湖及口湖等七鄉鎮，正積極徵詢人選中，基本上廿鄉鎮市都會提名。

