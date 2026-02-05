為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨雲林鄉鎮市長提名 4選將聯合登記

    2026/02/05 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    古坑鄉長林慧如（左起）、莿桐鄉長廖秋蓉與雲縣議員張維崢、前立委尹令瑛一起完成登記。（記者黃淑莉攝）

    古坑鄉長林慧如（左起）、莿桐鄉長廖秋蓉與雲縣議員張維崢、前立委尹令瑛一起完成登記。（記者黃淑莉攝）

    二〇二六年九合一選舉，民進黨雲林縣黨部鄉鎮市長提名昨天起連續三天受理登記，縣議員張維崢轉換跑道參選林內鄉長、前立委尹令瑛挑戰斗六市長、爭取連任的莿桐鄉長廖秋蓉及古坑鄉長林慧如，四人昨天一起完成登記，並宣布「TEAM雲林」跨區域合作成軍，一起挺雲林、守護雲林。

    斗六尹令瑛、林內張維崢

    張維崢指出，雲林是農業大縣更需要基層鄉鎮首長為廣大農民發聲，四人一起登記代表是同一隊，要跨區域合作挺雲林，守護水源頭、守護這片土地，綠色執政品質保證。

    尹令瑛表示，斗六市是雲林首善之區，有科技、農業、工業，斗六與古坑、林內、莿桐是一個共同生活圈，未來要攜手打拚打造一個宜居城市，讓年輕留下來就業、生活。

    古坑林慧如、莿桐廖秋蓉

    廖秋蓉說，聯合登記用意是期盼地方團結，在今年十一月廿八日選舉能有亮眼成績，共同為雲林每個鄉鎮市來打拚，讓雲林脫胎換骨，守護台灣。

    林慧如指出，政治工作者應該好好在地方扎根經營，可以做出有利地方發展的決策，這是實現民進黨清廉、勤政、愛鄉土的理念，不只對家鄉好，也是民進黨的軟實力。

    民進黨雲林縣黨部表示，先前辦理鄉鎮市長參選意願表填寫，針對有兩人以上選對會協調，目前慬剩水林、褒忠還在協調中，若協調不成會做全民調，另沒人填寫的斗南、虎尾、土庫、崙背、台西、四湖及口湖等七鄉鎮，正積極徵詢人選中，基本上廿鄉鎮市都會提名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播