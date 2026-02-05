鄭麗文拋「兩岸和平框架」 邱垂正：中共要的是統一

國民黨主席鄭麗文昨主持中常會發表談話指出，「九二共識」就是「兩岸同屬一中」。（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文昨主持中常會發表談話指出，「九二共識」就是「兩岸同屬一中」，雖然綠營為了醜化「九二共識」，把「九二共識」改得面目全非，「但『九二共識』就是『兩岸同屬一中』而已」，「沒有那麼恐怖，也不是洪水猛獸」，而且是中華民國憲法所明文規定，在憲法前宣示就職的賴清德總統，講中華民國憲法為什麼會有障礙？

鄭：九二共識不恐怖 就是同屬一中

對於鄭麗文近日拋出「兩岸和平框架」主張，表示希望與中國領導人習近平展開和解對話。陸委會主委邱垂正昨受訪時痛批，你要和平，中共要的是統一，現在它已進入「強制性統一」階段，中國要統一，台灣人民會接受嗎？「和平框架」裡面是不是裝著統一的內容？

邱垂正表示，兩岸情勢真的改變了，中國軍機艦擾台、跨境鎮壓、極限施壓步步進逼，妳還說它是親人，還強調「兩岸一家親」，請問它有用親人看待我們嗎？

昨天是國民黨選出第二十二屆第一任中常委後的首次中常會，鄭麗文親自致送當選證書給每一位新任中常委，她期許大家在未來關鍵的二年任內，於今年底延續上一次九合一選舉的輝煌戰果，有重點突破成長，並在此基礎上於二〇二八完成中央政黨輪替。

鄭麗文表示，「『九二共識』就是『兩岸同屬一中』而已，沒有那麼恐怖，也非洪水猛獸」，而且「兩岸同屬一中」也是中華民國憲法明文規定，不解為什麼在憲法前宣示就職的賴清德會有心理障礙，「這是你賴清德的問題！」

鄭麗文強調，沒有必要在美國與中國之間做選擇，台灣走向中國與世界，也從來不是零和選擇，可以同時做到，這才是國際社會共同的語言，賴清德不需要把它變成你死我活的零和遊戲，只要放開胸襟就會發現，天地任我們遨遊的空間很大。

