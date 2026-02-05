中國宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 陸委會：希望不要只說不做

中國文旅部昨宣布，中方將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。（擷取自中國文旅部官網）

在國共兩黨智庫論壇前天達成十五項共同意見，中國全國政協主席王滬寧昨會見國民黨副主席蕭旭岑後，中國文旅部也隨即宣布，中方將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。中國國台辦更表態「積極支持，樂見其成」，同時呼籲民進黨當局解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的「阻撓禁限」。陸委會回應，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是中方造成的。此次中方宣布將於近期放寬中客來台的限制，「希望不要只說不做」。

蕭旭岑：代表國民黨做實事

蕭旭岑昨在北京受訪指出，很高興聽聞中國文旅部宣佈上海居民可以赴金門馬祖自由行，前天舉行的國共智庫論壇才由國民黨智庫副董事長李鴻源宣佈共同意見，昨天中國就立刻做出相關政策宣佈，這就是國民黨此行到中國來最重要的目的，是為了台灣的產業與民眾發聲並建立溝通平台，代表國民黨做實事。

請繼續往下閱讀...

陸委會：多少來客尚待觀察

針對中共此舉是否做球給國民黨？陸委會表示，目前我方法令對於中客到金門馬祖旅遊並無限制上海居民的規定，只是上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察。

陸委會強調，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是中方造成的。此次中方宣布將於近期放寬中客來台的限制，希望不要只說不做。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法