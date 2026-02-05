國共智庫共同意見 陳培瑜：藍白會透過修法操弄

民進黨立院黨團書記長陳培瑜昨受訪指出，國共論壇的協議不只是幫紅色供應鏈開大門，現在看起來只是共同意見，未來在立法院內，藍白多數絕對會透過修法、擋預算、輿論操控，這才是最危險的事。圖為中國政協主席王滬寧（右）昨會見國民黨副主席蕭旭岑（左）訪團。（中央社）

國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」前日在北京登場，雙方達成推動恢復兩岸人員往來正常化等多項協議。民進黨立院黨團書記長陳培瑜昨受訪時直言，國共論壇的協議不只是幫紅色供應鏈開大門，現在看起來只是共同意見，未來在立法院內，藍白多數絕對會透過修法、擋預算、輿論操控，這才是最危險的事。

學者：放大鏡檢視國民黨 有無帶回任務

成功大學政治系教授洪敬富受訪時也認為，中國全國政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑等人，極具指標性的政治意義。中共肯定國民黨在立法院阻擋中央政府總預算、國防特別預算的努力。對中共而言，國民黨表現是勉強及格的，還有繼續努力的空間，所以在立法院開議後，國民黨會不會交出讓北京更滿意的成績單，值得外界觀察。

洪敬富強調，未來國防特別預算、總預算案、台美合作的議題，台灣社會必須用「放大鏡」檢視國民黨返台後有無帶了什麼任務？以及在國會中的表現。洪直指，「這些如果在出發之前沒有敲定的話，共產黨根本不會讓你過去，也不會有王滬寧來接見！」國共發布十五項共同意見，不可能是一天會議就擬好，而是國共兩邊早就已經對過了。

陳培瑜則指出，本屆立法院第一個會期，國民黨的委員會召委跟著國民黨團總召傅崐萁到中國，返台後隨即推動「國會擴權法案」，該法案後來已被宣告違憲，這樣的前例已清楚顯示，中國交流與立法院修法之間存在高度政治連動性。

陳培瑜也進一步點名欲參選年底縣市首長的在野黨立委包含柯志恩、謝衣鳯等人，這些要選舉的人真的認同這樣的做法嗎？真的要持續掏空台灣、迫害台灣嗎？

