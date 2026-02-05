會王滬寧 蕭旭岑：中華意識、文化、民族是魂、體、根

率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑（左），昨於北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（右）。（國民黨提供）

率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑昨與多位出席「兩岸交流合作前瞻論壇」的代表團成員，前往北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，除了代表國民黨主席鄭麗文向王滬寧表達問候，也請對方代為向中共中央總書記習近平轉達鄭麗文問候之意。蕭並強調，兩岸在一九九二年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的「九二共識」與反對「台獨」，是兩岸可以繼續交流的共同政治基礎。

蕭認為，「去中國化」在台灣始終無法成功，就是因為「中華意識是我們的魂，中華文化是我們的體，中華民族是我們的根。」

王：兩岸同胞都是中國人

王滬寧則表示，舉辦國共智庫論壇是落實兩黨領導人賀電復電精神，順應兩岸民眾要和平、要發展、要交流、要合作共同心聲的實際舉措。他並稱「兩岸同胞都是中國人，同屬中華民族」，習近平強調兩岸民眾有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，「更重要的是，我們對民族有共同的責任，對於未來有共同的期盼」。

王滬寧說，中國大陸願在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，加強與包括國民黨在內，台灣各黨派團體與各界人士交流交往，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展。

蕭：抗中保台是媚美賣台

蕭旭岑則表示，絕大多數的台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，解決兩岸在交流中衍生的各項問題，消弭因為交流不夠產生的誤解，國民黨責無旁貸，願意擔負起這樣的責任。這次論壇聚焦於許多台灣民眾關切的議題，這次論壇只是個開始，未來他深切希望雙方可以進一步深化合作，共創榮景。

蕭旭岑強調，兩岸雖然各自採取的制度、生活方式及價值經驗不同，但都是炎黃子孫，彼此血緣相依，沒有人希望走向兵戎相見。絕大多數台灣民眾已經逐漸了解所謂「抗中保台」，真相其實是「媚美賣台」，並不符合台灣人民利益，台灣民眾絕對不希望兩岸走向衝突。

國共智庫論壇提15項共同意見

國共兩黨智庫論壇前天日在北京舉行論壇，並提出五個面向、十五項共同意見。五面向為推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作、探索兩岸醫療康養合作新路徑、深化兩岸環保領域交流合作、強化兩岸防災減災合作；十五項共同意見包括盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化、深化兩岸觀光旅遊交流合作、共同打造「人工智慧結合製造」指標項目、鼓勵台資企業參與大陸新能源產業高質量發展、推動兩岸醫療衛生界交流合作、整合兩岸中醫藥資源與技術、支持兩岸在環保領域開展標準共通研究、促進兩岸減災人才與產業融合等。

