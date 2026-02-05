焦點評論》被美國罵的敗選宿命

不論是美國參議院軍事委員會主席韋克爾的「失望說」、共和黨參議員蘇利文的「玩火說」，或是民主黨參議員蓋耶哥的「風險說」，未來如果擴及到行政部門、甚至川普總統，絕不是台灣所樂見，其後座力必然是全民承受。（中央社、美聯社檔案照）

記者鄒景雯／特稿

台灣的在野黨：國民黨與民眾黨，最近屢屢被美國政治人物指責開罵，頻率很不尋常，而且共和與民主兩黨皆然，盟友惱火的原因很明確，就是台灣反對黨十度拒審國防特別預算條例草案。在台灣，被美國點名不乏前例，後果可以歸納，就是敗選，這是政治上非常立即的重罪，不死也被去掉半條命。

講到被美國罵，一定會想到二〇〇四年，當時的陳水扁總統在選前發動「防禦性公投」，事後朝野立委傳出布希總統對扁的手法很有意見，認為是在挑戰現狀，曾經在若干場合忍不住以「三字經」問候。這段說法雖然無法獲得證實，但是陳水扁當時被美方指為「麻煩製造者」則是公開的。

每個國家都有不同的利益設定，這裡不在討論誰對誰錯的問題，只在檢討如果無法取得美國的諒解，台灣的政黨將付出什麼代價？很清楚的，二〇〇五年的地方「三合一」選舉，儘管一般認為地方治理、候選人條件對選民投票行為的影響比較直接，但是民進黨還是被陳水扁「帶賽」，面臨嚴重的慘敗，地方版圖由原先的九席跌到只剩下六席，國民黨一口氣拿到十四席。多年連續執政的台北縣（現新北市）、宜蘭縣與嘉義市，輕易被易幟拱手，後遺症更是貽害深遠。

美國人表達好惡，未必是直線式呈現，有時暗地裡挑剔一下，也是夠受的。這個例子就是二〇一一年九月民進黨總統候選人蔡英文在蕭美琴陪同下到華府去「面試」。當年，據信應該是歐巴馬的國安會放話給金融時報，指稱他們對蔡英文能否維持兩岸關係的穩定表示懷疑，此舉等於是在為國民黨馬英九助選，果然二〇一二年一月十四日開票，「馬吳配」過半勝出，「英嘉配」輸了近八十萬票。這個案例也可以視為是美國把手伸進台灣選舉的「經典」。

以往的這些交手經驗，多少顧及一些外交儀節，多是暗地裡進行，但是最近美國政治人物直接開砲的情況，已經不是警告，而是最後通牒。不論是美國參院軍事委員會主席韋克爾的「失望說」、共和黨參議員蘇利文的「玩火說」，或是民主黨參議員蓋耶哥的「風險說」，未來如果擴及到行政部門、甚至川普總統，絕不是台灣所樂見，其後座力必然是全民承受；南韓國會最近拖延審議關稅協議，導致川普將祭出二十五趴關稅懲罰，就是現在進行式。

今年十一月，台灣即將舉行「九合一」地方選舉，國民黨現有十四個縣市長中，高達九位已經八年屆滿，更迭幅度相當巨大，新人能否順利接棒，難免受到大環境的牽扯，如果國民黨在鄭麗文主持下堅持成為「親中反美」急先鋒，縣市長又被認為是黨中央違逆大勢進行「二度西進」的底氣，則台灣選民難免就要思考是否必須與這些地方諸侯劃清界線，畢竟台灣七十年來並不存在反美的土壤；這是長期的民意調查，以及歷次的定期選舉投票，所一再驗證的事實。

