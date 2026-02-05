民眾黨徵召黃國昌選新北市長 國民黨︰「不會出現」藍白不能合

民眾黨中央委員會昨通過徵召黨主席黃國昌（右）參選新北市長，左為創黨主席柯文哲。（記者林正堃攝）

民眾黨中央委員會昨通過徵召黨主席黃國昌參選新北市長。黃國昌說，他天天都在「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。

黃國昌昨天也質疑民進黨提名新北市長參選人蘇巧慧，指新北需要的是永續發展，而非透支未來的福利口號，看到蘇巧慧提出的六大福利政見，他不禁為新北市的財政感到憂心。作為負責任的參選人，必須直面核心問題，這六項政見每年將增加多少支出？財源具體從何而來？是否會導致新北市舉債度日、債留子孫？

對於外界好奇藍、白如何合作，國民黨文傳會主委吳宗憲回應，黃國昌一直以來的論述十分明確，兩黨也有共同想法，就是希望政黨輪替，而且今年各直轄市、縣市長選舉不會出現「三腳督」，因此不會有藍、白不能合的問題。

國民黨有關新北市長選舉布局人選，目前仍維持在台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然兩人之間二擇一，相關協調工作正由新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌等新北市提名協調小組成員負責。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華日前受訪指出，若有需要中央出面協助時，中央提名協調小組才會介入協調。

