民進黨提名拚連任》屏東周春米、澎湖陳光復 強打政績牌

民進黨布局二〇二六百里侯爭霸戰，昨提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，兩人皆強打政績牌。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，他相信「柔性治理」的周春米，與「務實治理」的陳光復，優異的縣政表現絕對能持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

陳光復強調老幼補助 周春米說明施政亮點

民進黨中執會昨通過提名程序後，由賴清德召開記者會公布人選並為其披掛競選背帶，共同高呼「凍蒜」，展現力拚延續執政的氣勢。

賴清德表示，周春米無論擔任律師、立委或縣長，始終秉持法律人公義精神，以專業守護人民、以女性溫暖服務鄉親。陳光復則以澎湖人不屈不撓的精神，重返縣政後務實推動建設、解決運輸問題，讓公共債務歸零，打造世代共好的幸福澎湖。

陳光復細數任內政績，生育補助方面，第一胎四萬元，第五胎最高八萬元，另有尿布補助。教育方面，落實國中小營養午餐免費並加碼菜色，高中職及大學生每年補助一萬元助學金或機票費。長者福利則包含三節慰問金共一萬五千元，以及全口五萬元、半口兩萬五千元的假牙補助。

陳光復續指，經他積極爭取，行政院已承諾將澎湖的公務人員年資加成比照金馬調升至三十％；至於「全縣免健保」兌現進度，目前六十五歲以上、六歲以下的健保費已免繳。

周春米亦盤點十餘項政績亮點，包括上任後成立全國第一個縣政府長照處，社區關懷據點佈建率達九十九％；並推動週週喝鮮乳、營養午餐補助和育兒三部曲，落實全齡照顧。在財政紀律穩健下，持續強化農漁韌性、觀光發展，並成功爭取半導體與太空產業進駐。

