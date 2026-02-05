為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台美談判結果 黃仁勳也讚賞》賴籲朝野通過關稅協議

    2026/02/05 05:30 記者陳政宇／台北報導
    賴清德總統（記者叢昌瑾攝）

    賴清德總統（記者叢昌瑾攝）

    民生經濟與國安優先 儘速完成總預算、國防特別條例審議

    兼任民進黨主席的總統賴清德昨指出，台美對等關稅協議達成降至十五％，輝達執行長黃仁勳公開讚賞談判結果，期盼未來關稅協議送交國會時，朝野各黨能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過；他並喊話，新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。

    民進黨昨召開中執會。根據轉述，賴清德談到，令人遺憾的是，立法院十一屆第四會期在藍白聯手下，攸關國家整體發展的今年度中央政府總預算案，以及強化國軍作戰能力的「國防特別預算條例草案」，未能付委審查。

    賴清德說，此外，立法院還強行通過多項具爭議性的法案，甚至在最後一次院會通過「衛星廣播電視法」的修法，為執照遭撤銷的中天新聞台復活大開後門；通過修改「不當黨產條例」，讓國民黨取回過去不當侵吞的國家財產；以及通過「立法院組織法」修正案，為立委貪污助理費除罪化。

    盼各黨助台灣產業 擴大國際布局

    賴清德續指，強化台灣國家安全與印太區域穩定的「國防特別預算」，美國在台協會（AIT）已七度公開表達支持的立場。若在野黨持續阻擋國內外廣泛支持的政院版「國防特別條例」草案，反而通過欠缺整體戰略規劃的版本，勢將延誤國防戰力提升，恐讓國際社會誤解台灣自我防衛及捍衛印太和平的決心。

    賴清德說，他要再次呼籲朝野各黨，能以民生經濟與國家安全為優先，在新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。

    賴表示，在行政院副院長鄭麗君與行政院團隊努力下，台灣已順利與美國完成談判，達成對等關稅十五％且不疊加，與美國二三二條款最優惠待遇的重要成果，期盼未來關稅協議送交國會時，朝野各黨能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過，協助台灣產業加速擴大國際布局。

