美政要批在野黨封殺國防預算》吳思瑤：對中國擋軍購說不 國民黨團：過度解讀

美國政要近期關注台灣國防預算發言情況

國民黨十度封殺政院版國防特別條例草案審查後，又率團赴中進行國共智庫交流，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾、共和黨參議員蘇利文相繼發文批評台灣在野黨令人失望、國民黨玩火。民進黨立委認為，美方此時示警，可能已預判中共正脅迫國民黨繼續擋軍購，更是對「中國擋軍購」說不；國民黨立委則指外界「誤會、過度解讀」。

民進黨立委吳思瑤表示，美國的重量級參議院軍委會主席韋克爾選在國共論壇要進行之際發言，可能已預判，中國正透過與國民黨的假交流，脅迫國民黨繼續在國會中阻擋軍購、擋國安。對應國際社會持續支持台灣，也突顯出台灣在野黨為何反而選擇靠攏中國、阻礙自身國家安全。

民進黨籍外交國防委員會召委王定宇也示警，當中國日益加大對台灣的軍事威脅之際，國民黨一面在台灣傾全力拖住台灣的國防預算和提升防衛能力；一面跑去擁抱中國共產黨，附和中國去除中華民國台灣國家主權，將台灣納入中國的內部事務，這會害台灣香港化，失去國際奧援。

對於韋克爾的批評，立法院國民黨團書記長林沛祥昨澄清，「一一五年度中央政府總預算案」及行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，均擱置於程序委員會，且民眾黨團版「軍購條例草案」雖於日前付委，未進行任何審查，外界對此解讀為「已刪除」或「大幅減項」，均屬誤會或過度解讀。國民黨團一貫堅定支持強化國家防衛能力，我方也高度重視與國際盟友之軍事合作與信任關係，期待盟友履約交付相關裝備與支援。

國民黨則指出，修法後，國軍志願役加給從每月一萬三千元、一萬五千元，調高至三萬元，一年預算支出增加三百億元，民進黨為什麼不同意？美國士兵平均月薪七萬元，士官長可月領三十一萬元，中士薪水比台灣的少將還高。給軍人加薪不是最基本的嗎？韋克爾會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨？

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾、共和黨參議員蘇利文相繼發文批評台灣在野黨擋國防預算令人失望、玩火。民進黨立委吳思瑤（右圖）表示，美方可能已預判中國正在脅迫國民黨繼續在國會中阻擋軍購、擋國安。立法院國民黨團書記長林沛祥（左圖）則指外界「誤會、過度解讀」。（資料照）

