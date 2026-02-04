轟藍營擋國防預算玩火 美參議員蘇利文堅定挺台

美國共和黨參議員蘇利文二日重砲抨擊國民黨，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。（圖擷取自CECC官方頻道）

美國共和黨參議員蘇利文二日重砲抨擊國民黨，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。事實上，蘇利文立場一貫友台，不僅多次在參議院提出友台法案，在新冠肺炎疫情期間也曾訪台，並宣布美國政府將捐贈台灣七十五萬劑疫苗。

疫情期間訪台 宣布美捐贈75萬劑疫苗

蘇利文是台灣在美國國會的堅定盟友，他曾於二〇二一年六月與參議員達克沃絲、昆斯一同訪台，並宣布美國政府將率先捐贈台灣七十五萬劑COVID-19疫苗，協助我國對抗疫情。

蘇利文二〇二三年六月時曾與參議員史考特一同提出法案，要求美國國防部長確保台灣透過外國軍事銷售制度（Foreign Military Sales）購買的防衛武器與服務，能優先於其他國家取得。

賴清德前年五月就職總統後，中共發動對台軍演，蘇利文無懼中共，與參議員達克沃絲在軍演後組團訪台。蘇利文當時表示，美國對台跨黨派支持堅若磐石且有原則性，台灣人民可以期待，美國在未來七十五年持續給予台灣強而有力的兩黨支持。

推動多項友台法案 助我抗中重返國際

另外，蘇利文曾於二〇二四年七月與達克沃絲一同提出「與台灣同一陣線法案」，主張中國若對台灣發動軍事侵略，將對中展開全面制裁。

蘇利文去年五月也曾與參議員麥考米克、羅森、絲拉金等人共同提出「不歧視台灣法案」，力挺台灣加入國際貨幣基金（IMF）；去年七月亦曾在參議院共同提案，擬打擊任何外國政府進行的「跨境鎮壓」，即在境外恫嚇、騷擾或傷害異議人士、記者或權益運動人士。

美國政要近期關注台灣國防預算發言情況

