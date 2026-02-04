為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國共智庫論壇登場》宋濤嗆懲獨 陸委會：像訓話 非交流

    2026/02/04 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    國共智庫論壇昨天在北京登場，中國國台辦主任宋濤致詞揚言懲獨。陸委會主委邱垂正受訪痛批，宋濤談話不友善，也不單純，聽起來像是訓話，並非交流。（記者陳逸寬攝）

    國共智庫論壇昨天在北京登場，中國國台辦主任宋濤致詞揚言懲獨。陸委會主委邱垂正受訪痛批，宋濤談話不友善，也不單純，聽起來像是訓話，並非交流。（記者陳逸寬攝）

    國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」昨天在北京登場，中國國台辦主任宋濤致詞揚言懲獨，並聲稱要堅持九二共識、反對台獨，「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。陸委會主委邱垂正受訪痛批，宋濤談話不友善，也不單純，聽起來像是訓話，並非交流。

    宋濤稱兩岸「家國團圓 未來可期」

    國民黨副主席蕭旭岑率團赴中參加國共智庫論壇，宋濤指稱，台獨分裂是台海和平的最大威脅，強調打擊台獨頑固份子絕不手軟，對打手幫兇絕不姑息，對妄圖以台遏華在台海興風作浪的外部勢力，絕不容忍，必予痛擊。

    對此，邱垂正出席台北國際書展受訪時表示，當前兩岸關係嚴峻，主要是中國對台進行軍機艦擾台、經濟脅迫、外交打壓等複合式施壓，還對國軍、政務官、檢察官及一般人民進行跨境鎮壓和長臂管轄，步步進逼。

    邱垂正指出，國人赴中意外失蹤、被盤查或拘禁，或被法律限制人身自由，去年共有二二一件個案，比前年的五十五人增加四倍，這可以看出國人赴中風險顯具提升。

    邱垂正：遺憾國民黨無視中國敵意

    邱垂正批評，國民黨無視中國對台敵意有增無減，也無視兩岸關係更加嚴峻，仍然執意迎合中共所謂九二共識、反對台獨的政治基礎，仍要進行論壇，「我們在此表達遺憾」。

    針對宋濤提到推動兩岸旅遊交流合作，政府對此立場為何？陸委會回應，恢復兩岸觀光，先由「小兩會」溝通的政策沒有改變。中方慣以觀光作為經濟脅迫工具，「說斷就斷」，中方因為日本高市首相涉台發言，而暫停中客赴日旅遊即為明例。我方台旅會已於去年二月正式去函海旅會表達溝通的意願，請中方海旅會回覆我方。

    學者：國共論壇就是配合中共統戰

    成功大學政治系教授王宏仁分析，這次是國民黨有求於共產黨，因為黨主席鄭麗文希望能有「鄭習會」。國民黨行前宣稱論壇是討論產業、經貿議題，但怎麼可能只談民生？光是中國同意讓國民黨去，就是有答應九二共識。

    王宏仁批評，九二共識早已變質，其實就是「一個中國原則」、「一國兩制」變形體。參加這個論壇只不過是落入中共圈套，配合中共統戰，對和平根本沒有幫助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播