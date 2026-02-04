國共智庫論壇登場》宋濤嗆懲獨 陸委會：像訓話 非交流

國共智庫論壇昨天在北京登場，中國國台辦主任宋濤致詞揚言懲獨。陸委會主委邱垂正受訪痛批，宋濤談話不友善，也不單純，聽起來像是訓話，並非交流。（記者陳逸寬攝）

國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」昨天在北京登場，中國國台辦主任宋濤致詞揚言懲獨，並聲稱要堅持九二共識、反對台獨，「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。陸委會主委邱垂正受訪痛批，宋濤談話不友善，也不單純，聽起來像是訓話，並非交流。

宋濤稱兩岸「家國團圓 未來可期」

國民黨副主席蕭旭岑率團赴中參加國共智庫論壇，宋濤指稱，台獨分裂是台海和平的最大威脅，強調打擊台獨頑固份子絕不手軟，對打手幫兇絕不姑息，對妄圖以台遏華在台海興風作浪的外部勢力，絕不容忍，必予痛擊。

對此，邱垂正出席台北國際書展受訪時表示，當前兩岸關係嚴峻，主要是中國對台進行軍機艦擾台、經濟脅迫、外交打壓等複合式施壓，還對國軍、政務官、檢察官及一般人民進行跨境鎮壓和長臂管轄，步步進逼。

邱垂正指出，國人赴中意外失蹤、被盤查或拘禁，或被法律限制人身自由，去年共有二二一件個案，比前年的五十五人增加四倍，這可以看出國人赴中風險顯具提升。

邱垂正：遺憾國民黨無視中國敵意

邱垂正批評，國民黨無視中國對台敵意有增無減，也無視兩岸關係更加嚴峻，仍然執意迎合中共所謂九二共識、反對台獨的政治基礎，仍要進行論壇，「我們在此表達遺憾」。

針對宋濤提到推動兩岸旅遊交流合作，政府對此立場為何？陸委會回應，恢復兩岸觀光，先由「小兩會」溝通的政策沒有改變。中方慣以觀光作為經濟脅迫工具，「說斷就斷」，中方因為日本高市首相涉台發言，而暫停中客赴日旅遊即為明例。我方台旅會已於去年二月正式去函海旅會表達溝通的意願，請中方海旅會回覆我方。

學者：國共論壇就是配合中共統戰

成功大學政治系教授王宏仁分析，這次是國民黨有求於共產黨，因為黨主席鄭麗文希望能有「鄭習會」。國民黨行前宣稱論壇是討論產業、經貿議題，但怎麼可能只談民生？光是中國同意讓國民黨去，就是有答應九二共識。

王宏仁批評，九二共識早已變質，其實就是「一個中國原則」、「一國兩制」變形體。參加這個論壇只不過是落入中共圈套，配合中共統戰，對和平根本沒有幫助。

