賴清德：不審預算只顧國共合作 對台是危險的

走向世界或二次西進何者對台灣有利？ 「國人可以對比」

國民黨正赴中展開國共智庫交流，賴清德總統昨召開「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會時表示，在野黨不能忘記國會最大在野黨應盡的責任，特別在面對中國威脅時，「不審中央政府總預算、不審國防特別預算，只進行國共合作，這對台灣是危險的」；國人剛好可以對比，是攜手美日「走向世界」，還是「二次西進」鎖進中國對台灣有利？對照蔡前總統執政以來及馬前總統執政的經濟成長率，應能辨別孰優孰劣。

對照馬、蔡經濟成長率 孰優孰劣很清楚

被問到對國共交流的看法，賴清德說，在野黨有他們的主張和路線，但近年來台灣推動「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」路線，除了台美簽署廿一世紀貿易倡議、對等關稅及投資協定，以及EPPD對話的成果外；台灣也和日本簽訂「台日數位貿易協議」、與英國簽訂「提升台英貿易夥伴關係協議」，同時和東南亞國家陸續更新或洽簽新協定，包含印度、泰國、越南、菲律賓等，並與其他國家持續洽簽中。

賴接著說，這代表台灣十年來的國家經濟路線很穩健、一步步在推廣，讓我們成為經濟「日不落國」，開記者會不是刻意和國民黨前往中國進行的計畫對抗，但剛好可以讓國人對比，我們要繼續攜手美國、日本、歐洲等友盟國家「走向世界」，還是要再度走進中國推動所謂「二次西進」？

重申對等尊嚴前提 台灣願與中國交流合作

賴清德表示，民進黨政府非常重視兩岸關係，他擔任行政院長以來數度公開強調，只要中國正視中華民國存在的事實、願意尊重台灣人民自由民主生活的方式，在對等、尊嚴下，台灣樂意與中國交流合作、創造和平共榮，這是從蔡總統到他上任後近十年來的兩岸路線，台灣始終持續保持善意。

賴清德說，希望台灣和國際社會也能看見台灣守護國家的決心，守護民主、守護主權，不應該被解讀為挑釁，在野黨在國共交流的同時，不能忘記身為國會最大在野黨、與民眾黨結合，也仍主導整個國會的應盡責任，國會有義務審查中央政府總預算及國防特別預算，特別是面對中國威脅時，不審總預算、不審特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講，是危險的。」

賴清德說，相信社會大眾應該很清楚，台灣必須有厚實的底氣、強大的國防安全力量，才有辦法對等地進行兩岸交流，希望國民黨也能了解。

