中台灣教授協會發起連署 籲藍白速審總預算

中台灣教授協會開第一槍發起連署，籲立院速審中央總預算。（圖：中台灣教授協會提供）

行政院去年八月底將今年度總預算案送進立法院，遭藍白立委持續杯葛遲未能付委審查；中台灣教授協會譴責國民黨、民眾黨立委政治勒索，影響攸關民生的月票補助、生育津貼、醫療等政策推動，三日開第一槍，發起「呼籲立法院善盡職責，儘速審查中央政府總預算」連署，籲藍白立委履行憲政責任，勿影響國家運作及民生。

連署發動首日，包括前駐印尼代表陳忠、前中興大學校長薛富盛、前明道大學校長陳世雄等近二百人參與，協會也喊話民眾挺身而出參與連署發聲，一起監督國會、守護民主，讓預算審查回歸法治與正義的正軌。

中台灣教授協會指出，藍白立委本會期違背立委職責，以程序手段阻擋預算案付委，將與民生無關的國會擴權法案與預算審查綁在一起，以「監督」之名延宕預算動支，行「政策癱瘓」之實，政治操作影響月票補助、生育津貼、公共托育、醫療與地方建設等攸關基層民眾生活的政策推動，已對社會造成實質傷害。

協會強調，總預算的審查與通過是維護國家機能正常運作、保障人民基本福祉與公共安全的共同責任，藍白刻意政治操作，絕非健康的「政黨之爭」；台灣需要的是能夠據理力爭、捍衛程序正義的國會，不是被少數政黨私慾所綁架、政治勒索的立法機關，呼籲立法院應立即排除程序性杯葛，應停止以民生預算為政治談判籌碼，尊重人民基本生活權益。

