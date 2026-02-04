姊弟鬩牆 謝典霖：謝家已說過不選縣長

彰化議長謝典霖開箱豪宅掀波，他表示，希望姊姊不要強出頭。（記者顏宏駿攝）

指謝衣鳯逕自宣布參選是突發狀況 謝父：兩個都太急

國民黨彰化縣長提名人選未定，國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖二度開箱豪宅再掀波瀾，暴露姊弟鬩牆，面對姊姊謝衣鳯宣布參選縣長，外界質疑家族壟斷地方政治。謝典霖說，謝家已跟國民黨講過不參選彰化縣長，姊姊卻逕自宣布參選，「這是突發狀況」。

對此，謝父、謝家掌門人謝新隆昨天強調，「兩個（姊弟）都太急了，家族目前都還沒有確定選不選（指縣長、議長）」。

謝典霖日前邀請網紅開箱位於彰化縣溪州鄉豪宅，引發外界炫富之議，地方政壇解讀是為參選縣長的姊姊「敗票」；謝典霖前天又邀請媒體記者參訪豪宅，他強調不是要斷姊姊的縣長之路，只希望住宅不要在選舉時被拿出來炒作。

謝典霖說，謝家已跟國民黨講過不參選彰化縣長，姊姊卻逕自宣布參選，「這是突發狀況」，如果爸媽都支持姊姊參選，理應會邀請議員或地方人士，站在旁邊支持她開記者會宣布，但為什麼只她一個人宣布？「畫面已經解釋很多事情」、「今天為什麼一直僵持不下的原因就在這邊」。

謝典霖強調，「保持現狀最沒有風險！」即使沒有當縣長，當立委、議長照樣能服務地方，幹嘛非得選有風險的選舉？他沒有要選縣長，但如果他不選擇議長連任，「我爸會讓我有別的選擇嗎？」他還說，今年五合一選舉，等同民進黨總統賴清德的期中考，他覺得謝衣鳯應閃一下賴清德的鋒芒，「不要強出頭！」謝衣鳯昨未回應此事。

謝衣鳯姊弟之父謝新隆（前立委鄭汝芬丈夫）則說，「兩個都太急了」，家族目前「都還沒有確定選不選（指縣長、議長）」。對於開箱豪宅一事，謝新隆說「孩子都大了，已經公開就公開了」，民進黨執政一再用媒體炒作議題，「對民進黨好就好了。」至於如何化解姊弟鬩牆，謝新隆說，「不予置評」。

