李貞秀未完成放棄中國籍 邱垂正：還有一年的時間 一切依法行政

台灣民眾黨6名新任立委李貞秀（右起）、洪毓祥、蔡春綢、陳清龍、王安祥、邱慧洳3日在立法院宣示就職。（記者廖振輝攝）

中配李貞秀昨日宣誓就任民眾黨不分區立委，她雖然有出示赴中申請放棄國籍等機票文件，但仍未完成放棄中華人民共和國國籍。對此，陸委會主委邱垂正昨日受訪表示，目前還有一年的時間，一切依法行政，放棄中國籍才能避免被中國法律所制裁。

邱垂正指出，中華民國是一個民主法治的國家，李貞秀委員依照我國相關法律行使她的職權，同時依照相關法律去放棄中華人民共和國國籍，當然要取回放棄國籍的證明，目前還有一年的時間，一切依法行政。

邱垂正強調，李有去中國但無法放棄中華人民共和國國籍，是中華人民共和國政府不讓她放棄，但依法就是要努力放棄看看。世界上有很多國家，包括墨西哥、阿根廷、宏都拉斯等國，其憲法不准他們的國民放棄國籍，因為「國籍法」的緣故，這些人也無法擔任我國公職，所以「國籍法」並不針對中國配偶，而是所有的國家、中華民國國民都一視同仁。

邱垂正強調，中華人民共和國國民，須履行中共憲法、國家安全法、反間諜法、反分裂國家法等諸多法律。如果李貞秀沒有放棄，就仍然有遵守中國法律的義務，如果她沒有服從義務，可能會被中國制裁，所以從保護李貞秀的角度來看，放棄國籍才能避免被中國的法律所制裁。

據了解，李貞秀一九七三年生，中國湖南省衡南縣人，一九九三年因婚姻移居台灣，嫁來台灣超過卅年。外媒BBC近日報導，李貞秀當初向民眾黨遞交爭取提名的隔天，便與丈夫辦理離婚手續。知情官員受訪表示，李女已取得定居資格，有無離婚不會影響台灣身分。

陳金德：應收回當選證書

對於李貞秀的國籍爭議，督導內政部的行政院政務委員陳金德昨在宜蘭受訪時表示，依照國籍法第廿條，中華民國國民持有外國國籍者，不得擔任公務員，中選會發給李貞秀當選證書前，應要求她舉證是否有其他國籍，若提不出來，也不切結，當然不能夠就任，怎麼會發給她當選證書？若採取比較具體行動，應收回當選證書。他呼籲中選會與內政部要討論出對策，日後遇到類似情形，要採取什麼樣的切結行動。

對於陳金德要求中選會收回李貞秀的立委當選證書，中選會表示，中選會依法依例辦理相關事宜，如就候選人的資格進行審查並就遞補事宜等等選務；至於公職候選人當選後應另依「國籍法」等法律規定辦理的事項，非屬選務權管暨執掌事項。

內政部則回應，內政部昨再函請立法院秘書長，協助提供李貞秀已辦理放棄中國國籍的佐證資料。

