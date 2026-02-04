為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    稱回中國申請放棄國籍「不被受理」 綠委：李貞秀自證還有中國籍

    2026/02/04 05:30 記者林哲遠／台北報導
    台灣民眾黨六名新任立委昨宣示就職，中配李貞秀的國籍認定問題成為外界爭點，她受訪時秀出退出中華人民共和國國籍申請表，表示自己曾經試圖辦理但不被中國當地派出所受理。（記者廖振輝攝）

    台灣民眾黨六名新任立委昨宣示就職，中配李貞秀的國籍認定問題成為外界爭點，她受訪時秀出退出中華人民共和國國籍申請表，表示自己曾經試圖辦理但不被中國當地派出所受理。（記者廖振輝攝）

    擁有中配身份的民眾黨李貞秀昨宣誓就職立委，並聲稱她曾親赴中國申請放棄國籍但遭中方拒絕受理。民進黨立委李柏毅、林楚茵認為，李的說法正好證明她還有中國國籍；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱受訪呼籲立法院長韓國瑜、秘書長周萬來不要迴避，應對李貞秀是否符合「國籍法」第廿條規定？宣誓是否有效？儘速提出說明。

    李宣誓就職是否有效 韓應速說明

    李貞秀昨天宣誓就職時一度脫口稱：「我只有中華人民共和國國籍啊」，隨後又改口說是口誤。民進黨立委林楚茵痛批，李貞秀一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚，這是「口誤」能輕輕帶過的嗎？請立法院和韓國瑜院長不要讓違法不符規定的人就職。

    林楚茵強調，李貞秀說回中國放棄國籍「不被受理」，不就正好證明她現在「仍持有中國國籍」。中國公安局不幫她辦，那是她跟中國政府的事，不是台灣法律要遷就她的理由，更不要拿來情勒台灣人接受。

    中國不辦 不是台灣法律遷就理由

    民進黨立委李柏毅指出，事實與李貞秀的主張剛好相反，知道自己放棄未果，就代表還確實具有中華人民共和國國籍，那怎麼會符合國籍法「應放棄他國國籍」的規定呢？他也示警，未來的國安隱憂，包含從海巡、警政、民防到兩岸、移民政策的規劃，若中國按照其國家情報法要求李貞秀配合提供，將嚴重影響國家安全。

    民進黨團書記長陳培瑜指出，不論李貞秀進入哪一個委員會，所有委員會都會接觸到機密資料，即便身處內政委員會，仍可向其他部會索資，並參與其他部會在立法院召開的機密會議，呼籲外界不要被誤導。

    陳培瑜質疑，韓國瑜及立法院秘書長為何沒有作為、不敢表態？難道他們心中也認同，具有雙重國籍身分的立法委員可以就職？若韓國瑜要變成犯法幫凶，民進黨團已無法再有所期待。

