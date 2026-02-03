為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨新北市長誰出戰 黨部︰2/15前決定

    2026/02/03 05:30 記者賴筱桐、黃政嘉、羅國嘉、何玉華／綜合報導

    國民黨新北市長人選尚未定案，引發藍營基層焦慮。國民黨新北市黨部主委黃志雄昨天表示，檯面上人選包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，已確立二月十五日前決定人選，先採協調方式，若協調不成再辦理初選。

    黃志雄︰3月底談妥藍白合

    黃志雄昨接受廣播節目專訪表示，考量劉和然、李四川都是副市長，尚有公務需要推動，黨部持續溝通，以過年前確定人選為基調，協調會將邀請地方重要人士出席，新北市長侯友宜八年執政、二次選舉都獲得高施政滿意度和支持度，絕對會扮演重要的協調者。

    民眾黨主席黃國昌一日成立新北市長競選總部，外界認為選戰可能呈現「三腳督」局面。黃志雄說，國民黨二月中旬確定人選，二月底到三月將啟動和民眾黨的協調，最後期限是三月底前，不排除任何可能，民調是參考的客觀依據，會設法取得最大公約數，讓藍白合作往前推進，「合者贏，不合者，雙方都會很辛苦」。

    蘇巧慧強攻 黃︰是強將

    如何評價民進黨新北市長參選人蘇巧慧？黃志雄認為，蘇巧慧擔任三屆立委，加上父親蘇貞昌耕耘新北多年，有廣大人脈和資源加持，在歷屆民進黨市長候選人中，蘇巧慧算是強的候選人，但國民黨長期執政，基礎相對穩定，民進黨想要攻城掠地仍有困難。

    劉和然︰尊重黨的安排

    劉和然表示，既然進入黨的機制，就尊重黨的安排。選舉是一場馬拉松，不是短期衝刺，現在跑得快的人，不見得是最早到達終點的人，「我們目標不是黨內的同志，而是國民黨如何贏得二〇二六勝選」。

    李四川︰交由黨部協調

    李四川說，未被告知要見面，交由黨部去協調。

    侯友宜強調，相關作業已按照排定的時間，彼此溝通順暢，會在農曆年之前找出最適合的人選，為新北市民服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播