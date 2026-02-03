國民黨新北市長誰出戰 黨部︰2/15前決定

國民黨新北市長人選尚未定案，引發藍營基層焦慮。國民黨新北市黨部主委黃志雄昨天表示，檯面上人選包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，已確立二月十五日前決定人選，先採協調方式，若協調不成再辦理初選。

黃志雄︰3月底談妥藍白合

黃志雄昨接受廣播節目專訪表示，考量劉和然、李四川都是副市長，尚有公務需要推動，黨部持續溝通，以過年前確定人選為基調，協調會將邀請地方重要人士出席，新北市長侯友宜八年執政、二次選舉都獲得高施政滿意度和支持度，絕對會扮演重要的協調者。

民眾黨主席黃國昌一日成立新北市長競選總部，外界認為選戰可能呈現「三腳督」局面。黃志雄說，國民黨二月中旬確定人選，二月底到三月將啟動和民眾黨的協調，最後期限是三月底前，不排除任何可能，民調是參考的客觀依據，會設法取得最大公約數，讓藍白合作往前推進，「合者贏，不合者，雙方都會很辛苦」。

蘇巧慧強攻 黃︰是強將

如何評價民進黨新北市長參選人蘇巧慧？黃志雄認為，蘇巧慧擔任三屆立委，加上父親蘇貞昌耕耘新北多年，有廣大人脈和資源加持，在歷屆民進黨市長候選人中，蘇巧慧算是強的候選人，但國民黨長期執政，基礎相對穩定，民進黨想要攻城掠地仍有困難。

劉和然︰尊重黨的安排

劉和然表示，既然進入黨的機制，就尊重黨的安排。選舉是一場馬拉松，不是短期衝刺，現在跑得快的人，不見得是最早到達終點的人，「我們目標不是黨內的同志，而是國民黨如何贏得二〇二六勝選」。

李四川︰交由黨部協調

李四川說，未被告知要見面，交由黨部去協調。

侯友宜強調，相關作業已按照排定的時間，彼此溝通順暢，會在農曆年之前找出最適合的人選，為新北市民服務。

