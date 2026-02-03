為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國共智庫論壇今登場 陸委會：國民黨執意迎合中共

    2026/02/03 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國民黨副主席蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。（記者朱沛雄攝）

    國民黨與中共中央台辦合辦「國共兩黨智庫論壇」，國民黨副主席蕭旭岑昨日率團訪中，接受中國國台辦主任宋濤設宴款待。陸委會痛批，近年中共持續加大對台複合性施壓，推動「強制統一」，威脅步步進逼。對於在兩岸情勢嚴峻、中共軍事高層人事動盪之際，國民黨仍執意迎合中共以所謂「九二共識」、反對「台獨」之共同政治基礎，與中共合辦「論壇」，本會深表遺憾。

    蕭旭岑訪團一行昨抵達北京，包括國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨政策會副執行長楊永明，以及國民黨「國政研究基金會」副董事長李鴻源等四十位專家學者。

    陸委會批評，近年中共持續加大對台施壓，除共軍不斷機艦擾台、灰色地帶侵擾、針對性軍演、外交打壓、經濟脅迫、認知作戰，並以「懲獨」為由對我官員、立委、司法人員、軍人及國人進行違法的「長臂管轄」或「跨境鎮壓」等法律戰；顯示中共對台敵意有增無減，當前兩岸情勢已較過往嚴峻，我朝野政黨更應共同維護國家主權與利益。

    陸委會提醒，政黨交流應秉持對等尊嚴原則，並考量台灣社會觀感及國際視聽，避免成為中共對台統戰樣板、誤導國際社會認知。國共智庫交流不能取代兩岸官方溝通機制，中共應正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實，與我民選合法政府透過溝通對話，方有助兩岸關係良性發展。

    對於國共智庫共同舉辦論壇背後用意？成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，國民黨主席鄭麗文原本期待直接舉行「鄭習會」，但中共方面還在觀察，在立法院第十度阻擋軍購特別條例草案後，國民黨才算勉強交出成績，這次中共中央台辦海研中心和國政基金會的智庫先行交流，其實也是在為「鄭習會」鋪墊。

    洪敬富指出，不能排除中共會在論壇期間，透過台辦海研中心傳達黨中央的策略規劃，這都是外界難一窺究竟的檯面下互動，所以外界普遍質疑國民黨是否到北京領旨。

    熱門推播