國共智庫論壇今登場 陸委會：國民黨執意迎合中共

國民黨與中共中央台辦合辦「國共兩黨智庫論壇」，國民黨副主席蕭旭岑昨日率團訪中，接受中國國台辦主任宋濤設宴款待。陸委會痛批，近年中共持續加大對台複合性施壓，推動「強制統一」，威脅步步進逼。對於在兩岸情勢嚴峻、中共軍事高層人事動盪之際，國民黨仍執意迎合中共以所謂「九二共識」、反對「台獨」之共同政治基礎，與中共合辦「論壇」，本會深表遺憾。

蕭旭岑訪團一行昨抵達北京，包括國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨政策會副執行長楊永明，以及國民黨「國政研究基金會」副董事長李鴻源等四十位專家學者。

陸委會批評，近年中共持續加大對台施壓，除共軍不斷機艦擾台、灰色地帶侵擾、針對性軍演、外交打壓、經濟脅迫、認知作戰，並以「懲獨」為由對我官員、立委、司法人員、軍人及國人進行違法的「長臂管轄」或「跨境鎮壓」等法律戰；顯示中共對台敵意有增無減，當前兩岸情勢已較過往嚴峻，我朝野政黨更應共同維護國家主權與利益。

陸委會提醒，政黨交流應秉持對等尊嚴原則，並考量台灣社會觀感及國際視聽，避免成為中共對台統戰樣板、誤導國際社會認知。國共智庫交流不能取代兩岸官方溝通機制，中共應正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實，與我民選合法政府透過溝通對話，方有助兩岸關係良性發展。

對於國共智庫共同舉辦論壇背後用意？成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，國民黨主席鄭麗文原本期待直接舉行「鄭習會」，但中共方面還在觀察，在立法院第十度阻擋軍購特別條例草案後，國民黨才算勉強交出成績，這次中共中央台辦海研中心和國政基金會的智庫先行交流，其實也是在為「鄭習會」鋪墊。

洪敬富指出，不能排除中共會在論壇期間，透過台辦海研中心傳達黨中央的策略規劃，這都是外界難一窺究竟的檯面下互動，所以外界普遍質疑國民黨是否到北京領旨。

