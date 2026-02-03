國共智庫論壇今登場 蕭旭岑：國民黨要當和平的締造者

國民黨副主席蕭旭岑昨天率團訪問中國，機場受訪時強調國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者。（記者朱沛雄攝）

國民黨副主席蕭旭岑昨天率團訪問中國，今日將在北京出席由國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑在桃園機場受訪時表示，此行是重啟兩黨之間的溝通平台，並強調國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者。

蕭旭岑抵達北京受訪時也表示，感受到北京的冬日暖陽，如同兩岸關係，在國共兩黨的努力下一定會回暖，雖然目前仍處於相對冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來，這是很好的現象。

蕭旭岑指出，國民黨主席鄭麗文交付任務，第一要努力重啟兩黨之間的溝通平台，同時帶著台灣的產業及各專業領域的專家學者來，希望能夠和大陸的朋友們積極的討論，凝聚共識，互相合作。

蕭旭岑也否認此行可能影響到未來國民黨選舉，他強調，台灣許多民調，支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近九成，顯示這是台灣的主流民意，黨內同志也都非常瞭解與支持。

蕭旭岑表示，這次的兩岸兩黨智庫之間的論壇交流，訪團成員多為專家學者，討論內容聚焦於觀光、產業、精密機械、醫療、能源、防災等專業領域，目的在為台灣的百姓跟對岸交流，看看雙方有無合作共識。至於此行是否會討論到「鄭習會」？蕭未正面回應。他表示，這次是為了台灣的產業跟百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，是這一次很重要的使命。

台灣國理事長陳峻涵等人昨則到桃園國際機場譴責訪問團。陳峻涵表示，這是一場以「論壇」為名、行國共密謀之實的政治大戲，既然國民黨一眾人等視中國為親人，那麼就留在中國好好團圓，別再回來了。

