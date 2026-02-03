賴今說明台美經濟合作推展方向

賴清德總統今天將率領國安外交經濟團隊召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，對外說明台美合作後續推展方向。（記者林正堃攝）

「走向世界」路線 與國民黨形成強烈對比

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前圓滿落幕，會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，就確保AI供應鏈安全、盡速解決雙重課稅等七大領域，達成深化合作共識。賴清德總統今天將率領國安外交經濟團隊召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，對外說明台美合作後續推展方向；與此同時，國民黨正赴中出席國共智庫論壇，更傳出被北京要求推進台商「二次西進」，與賴總統「走向世界」的路線形成強烈對比。

提升在全球供應鏈關鍵地位

賴總統今天上午將在總統府舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，包括總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉將共同與會，對外說明台美合作進展與後續推動方向。本屆EPPD由經長龔明鑫與美國國務院經濟成長、能源及環境事務次卿Jacob Helberg主談，是雙方首度由國務院次卿及經濟部長層級實體會面。

府方人士指出，賴總統上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、台灣加一、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，並強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。該人士說，政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。

