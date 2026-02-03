為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不可就任後補辦放棄外國籍》 官員：違國籍法 不得擔任公職

    2026/02/03 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中國籍配偶李貞秀今天遞補不分區立委。（資料照）

    中國籍配偶李貞秀今天遞補不分區立委。（資料照）

    中配李貞秀預定今日遞補就任民眾黨不分區立委，卻未放棄中華人民共和國國籍。熟稔兩岸法規的官員昨受訪強調，依「國籍法」規定，須在就職前放棄外國籍，否則不得在就任後補辦放棄外國籍。她若不辦理放棄中國籍，違反「國籍法」規定，依法不得擔任公職。

    官員指出，此事衍生諸多爭議，就看主管機關內政部怎麼解釋「國籍法」，主要是有無積極努力放棄中國籍。李貞秀即將宣誓就職，依「國籍法」規定須在就職前放棄外國籍，否則不得在就任後補辦放棄外國籍，所以就職前還是必須要辦理放棄外國國籍。

    根據內政部二〇一九年所做函釋，當事人於就職前已辦理放棄外國國籍，依「國籍法」第廿條第四項規定，得於就職之日起一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件，惟如未及於就職前辦理外國國籍，則不得於就職後補辦放棄外國國籍。

    官員強調，如果是依法就職，當然尊重她是立法委員，但前提是，必須依照內政部對於「國籍法」的解釋，在就職之前先辦理放棄外國籍，才可以在就職一年之內，將放棄中華人民共和國國籍的證明書拿回來。

    對於李貞秀若未在就職前辦理放棄中國籍？官員強調，依法而言，這就不是「完整就任」，其適法性會有問題，這部分內政部會去處理。「違反國籍法，就不能擔任公職」，如果李貞秀不願意放棄中國籍，就職前也沒有辦理放棄中國籍，不僅會有適法性問題，也不能行使立委職權。

    關於中配未放棄中國籍，仍有一年時間可擔任立委的灰色地帶？官員說明，法律上是有一年時間可以拿回放棄外國籍的證明書，但這是指就職前就須辦理放棄外國籍，或許拿到證明文件需要比較久的時間，所謂一年是給她完成補辦。

    學者：政府應強化資訊分流與接觸管理

    成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中國「國家情報法」明定所有中國人民須配合中共官方進行情蒐工作任務，李貞秀從未放棄中國籍，有意進入內政委員會，將接觸陸委會、內政部、海巡署等業務，若她以立委名義索取資料，部會應拒絕提供。

    前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗指出，中國「國家情報法」、「反間諜法」等，明確規定所有中國籍人士，在必要時都有「協助」、「配合」國安與情報工作的法律責任，我政府單位須提高風險意識，強化資訊分流與接觸管理。

