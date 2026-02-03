賴關鍵時刻三度向韓喊話 都未獲正面回應

賴清德總統（左2）昨到台北郵局訪視慰勞郵務人員，他呼籲立法院長韓國瑜發揮院長功能，讓總預算、國防特別預算等案儘速通過。（記者林正堃攝）

藍白在立法院持續阻擋中央政府總預算案及國防特別預算的審查，強推「中天條款」、「不當黨產條例」及助理費等爭議修法，總統賴清德昨喊話立法院長韓國瑜「發揮功能」，讓相關預算儘速完成審議相關預算；回顧過去一年，賴總統已至少三度在關鍵時刻向韓喊話、試圖突破朝野僵局，卻未能獲得國會議長的正面回應。

回顧過去賴韓隔空交鋒，首先是去年二月十日的五院國政會商。針對當年度中央政府總預算仍未送出立法院，總統召集五院院長國政會商，並多次表達，理解朝野政黨各有堅持與立場，相信韓院長的處事高度、歷練智慧，能夠化解朝野衝突、促進政黨和諧對話。韓會中也當面要求賴總統以黨主席身分呼籲民進黨不要推動大罷免，賴引述佛經「菩薩畏因，眾生畏果」指出，解鈴還須繫鈴人。

去年十一月十一日，中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，揚言透國際刑警組織對其展開全球抓捕，賴清德呼籲韓國瑜率領跨黨派立委，捍衛國會尊嚴及台灣人民的言論自由。韓國瑜卻公開反嗆「自己生病，要別人吃藥」，要賴先廢除台獨黨綱、別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，才是解決問題的源頭。

去年十二月十五日，面對財劃法僵局、反年改、今年度中央政府總預算未審，總統府邀請行政、立法、考試三院院長入府，韓國瑜以參加會談前需取得各黨團授權為由婉拒，即便賴總統盼韓再思考，韓仍未現身。當日卓揆則依據憲法第卅七條所賦予權力，決定不予副署「財政收支劃分法」，賴總統也表達支持。

直至目前，今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案仍在立法院持續卡關。賴清德昨直言，藍白對中央政府總預算沒有任何審查，無視中國威脅，阻撓國防特別條例，卻強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，並讓國民黨再度擁有黨產，希望全國民眾評評理。賴也再次對韓國瑜喊話，請託韓注重未來國家的長遠發展，發揮功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議，讓國防特別預算也能夠盡速通過。

陳建仁憂影響社福 籲盡快通過預算

另外，前副總統陳建仁偕牽手羅鳳蘋昨天第六度參加社福團體寒士送暖活動。針對立院遲遲不審總預算，陳建仁表達擔憂，認為這將影響社會福利措施的推動，認為朝野應該同心協力盡速審查，盡快通過總預算。

衛福部次長呂建德表示，今年將是實施長照三．〇的第一年，總統賴清德將預算從九二七億元增加到一一四三億元，社會安全網的預算也從過去的四百億元增加到八六〇億元，還有五年計劃四八〇億關心身心障礙者族群。

