罷免伍麗華連署造假案 國民黨已6人認罪

國民黨編審隋承翰出庭。（記者葉永騫攝）

國民黨偽造罷免連署原住民立委伍麗華案，屏東地檢署依偽造文書、違反選罷法、個資法等罪嫌起訴九人，屏東地方法院審理時，國民黨組發會副主委黃碧雲、組發會專委李德全、謝友光皆認罪；昨天傳訊編審隋承翰、柯達昱、志工團長萬培傑三人，也都認罪，全案已有六人認罪，下週將傳訊前組發會主委許宇甄。

檢方偵結本案後，起訴許宇甄、黃碧雲、李德全、謝友光、隋承翰、柯達昱、萬培傑、原住民立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩共九人。屏東地方法院昨天傳訊隋承翰、柯達昱、萬培傑三人，對於檢方的起訴內容，三人皆沒有意見也認罪，說明都是依據上級的指示影印、整理、抄寫相關資料，對於自己的行為表示悔意，浪費了社會資源。柯達昱更當庭表明對伍麗華等人很抱歉，也強調他只是基層的黨工，很難拒絕上級的指示，希望法官從輕量刑，給予緩刑處分。

請繼續往下閱讀...

由於三人皆坦承犯行，檢察官及伍麗華的律師皆沒有意見，全案九人中已有六人認罪，僅盧縣一、張芳碩不認罪，把責任都推給國民黨中央。法官將在下週傳訊主要關鍵人物前組發會主委許宇甄釐清相關的事證，而對於被告說辭不同部分，將會傳訊相關人員出庭對質釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法