江啟臣簽黨中央協議 楊瓊瓔稱會跟進

國民黨立委楊瓊瓔表示，會簽黨中央的協議。（記者蘇金鳳攝）

藍營台中市長人選未定 引發基層焦慮

國民黨下屆台中市長提名人選遲未定，引發基層焦慮，宣布爭取市長提名的立法院副長江啟臣前天深夜發臉書，公開宣布已簽署同意黨中央的協議事項；另一位有意參選的楊瓊瓔昨天受訪時表示，她也有收到協議，一定會簽，但兩人對於協議內容卻三緘其口，僅強調配合黨中央的機制；據了解，該協議應是透過內參民調提名市長人選，可能三月底前會做民調。

傳將透過內參民調 三月底前進行

對於傳出黨中央可能拖到春節過後、甚至三月才做民調，基層議員心急不已，直問中央，過年時若江啟臣及楊瓊瓔同場同時拜年，大家要去哪一場？台中市長盧秀燕的子弟兵立委羅廷瑋及廖瑋翔也說，國民黨沒有拖延的本錢，呼籲黨中央早點決定候選人，讓大家安心。

江盼儘早確定人選 楊籲全民調

江啟臣前天深夜發臉書表示，黨中央已把協議方案傳給雙方「尊重黨中央，我同意黨中央提名協議」，雖然盧秀燕呼籲一月底前決定人選，二月十九日前完成提名，目前確定已經不可能，他每天勤走地方，面對基層不斷詢問，感受到大家的焦慮與不安、不耐與不滿，只能盡力安撫，盼黨中央儘早確定人選。

江啟臣表示，今年元月十六日第一次協調，遺憾最後破局，雖然尚未收到第二次協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方，與他期待的「越快越好」有很大落差，但他一定落實尊重黨中央的承諾，「台中，不該被焦慮綁架」，「國民黨，不該被等待拖慢」。

昨天楊瓊瓔在參加市府活動受訪時表示，有收到協議，「我一定也會簽」。是否贊同協議內容？她只說謝謝，對於江啟臣先發臉書是否有感受壓力？她表示不會，這次一定要選出最強候選人；至於江啟臣說基層感到焦慮，楊表示可以理解，但國民黨會選出最強候選人贏得選民的信任，靜待黨中央的提名程序，希望民調有明確、具體的執行時間安排，最重要的原則就是公平、公開、公正。至於傳出協議內容可能採取內參民調，楊瓊瓔方面則認為應採「全民調」。

立法院副長江啟臣在臉書公開宣布已簽署同意黨中央的協議事項。（擷取自江啟臣臉書）

