國民黨新竹縣長初選採七三制 爭議續燒》陳見賢辭主委拚戰 徐欣瑩陣營批初選畸形

立委徐欣瑩陣營質疑初選公平性，反對為個人量身訂做制度。（資料照）

徐陣營︰反對為個人量身訂做

國民黨昨天公告二〇二六新竹縣長黨內初選將從五日起領表，確定將採取民調占七成、黨員投票占三成的「七三制」，九日起三天辦理參選登記。新竹縣副縣長陳見賢被對手、立委徐欣瑩質疑操縱黨務、黑箱運作，昨天提早辭去縣黨部主委職務，力拚初選。徐欣瑩陣營對此表示，問題不在於陳辭不辭職，關鍵在初選辦法是否公平、科學、透明，能不能反映真實民意，選出最強候選人？

國民黨立委王鴻薇說，候選人差距很大的縣市，黨中央要趕快快刀斬亂麻，本來沒有問題，怎麼會拖出問題，又變成大問題？

請繼續往下閱讀...

徐欣瑩日前聲明，「若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定」，外界關注徐可能脫黨參選。徐欣瑩辦公室指出，他們從未反對「七三制」，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。因為新竹縣長黨內競爭已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」的荒唐鬧劇，是充滿作弊的騙局。不然何以同黨所有縣市長的黨內候選人，只有陳見賢反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？輿論指國民黨會因黑金而發生「一屍五命」（一人造成多縣市長落選）的外溢危機，黨內「競選同志」（陳見賢）豈能輕輕帶過？

陳見賢︰七三制不是我訂的

昨天出席陳見賢惜別會的有數十名黨員，除十三鄉鎮市基層黨工、國民黨系統的青工會、婦女會以及新竹縣總工會等也派員到場獻花。前黃復興黨部分支黃國新主委張蘭澄公開質疑徐欣瑩，不滿初選制度而展現的強硬態度是投機主義，認為徐把黨當作選票的提款機或參選平台，只要不順她的意就破壞黨部團結，缺乏政黨政治的基本倫理。

陳見賢表示，國民黨在新竹縣的初選，從沒有像這次搞到全國皆知。他自認奉公守法、照著制度走，怎麼會變成他的不對？初選七三制不是他訂的，「妳入了這個家，家規訂在那裏」，不要偷換概念，顛倒是非。

他也說，自己近期不斷被造謠說：「馬上會被抓去關了、不會初選、當不完（縣長）」。有人還透過媒體一直批評初選搞黑箱，但徐欣瑩手上也有黨員名冊，不也到處去拜訪了？何來黑箱？

王鴻薇批七三制「石器時代產物」

對於初選方式，王鴻薇認為，「七三制」是石器時代的產物，縣市長要爭取超過五〇％選民支持，如果國民黨推出的候選人連黨員都不支持，那推他幹什麼？現在一對一選舉絕大部分都是採取全民調，「七三制」已經不符合時代制度。

新竹縣副縣長陳見賢昨辭去國民黨新竹縣黨部主委拚黨內初選。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法