基隆市中正區議員選舉 民進黨無人登記

民進黨基隆市議員許睿慈（左）透過新聞群組，發布不爭取市議員連任聲明。（基隆市議員許睿慈提供）

上週五（三十日）民進黨基隆市議員領表登記截止，僅中正區無人登記，不僅現任兩位黨籍議員張顥瀚、許睿慈未登記，也無新秀領表，掀起一股政治煙硝味，網路坊間各種傳言不斷。對此，許睿慈昨打破沉默，公布「我將不爭取市議員連任」聲明。對此，獲民進黨提名參選基隆市長的議長童子瑋，僅透過辦公室表示，不予回應。民進黨基隆市黨部主任委員林明智則表示，黨部尊重，第二波提名作業再補提名。

現任許睿慈 聲明不爭取連任

林明智表示，除中正區無人領表登記，安樂區五人領表登記，要辦理電話民調初選外，其他區都會在第一波公布提名名單，依照民進黨基隆市議員提名作業辦法，各區都要有一男一女兩人登記提名，因此仁愛、七堵區都只一人登記領表，會在第二波提名作業時一併討論增加提名人選。

民進黨部：第二波作業補提名

民進黨基隆市黨部上週辦理市議員參選登記作業，中正區應提名二人，但無人登記，形成「真空」局面。現任議員張顥瀚因涉詐領助理費案仍在法院審理中，恐影響登記意願，許睿慈地方服務紮實，意外未登記，坊間眾說紛紜。許睿慈昨臉書貼文公布「不爭取市議員連任」，稱「當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代對公共事務本身的關注」，疑似進行某種控訴。許睿慈說，她將不爭取市議員連任，但無論是否在議員位置上，都會以不同身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。

張顥瀚昨則未就未登記提名爭取連任做出回應。

