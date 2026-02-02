為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中配李貞秀遞補立委 防國安衝擊 綠提兩大因應措施

    2026/02/02 05:30 記者林哲遠／台北報導
    中配出身的民眾黨籍李貞秀將於3日在立法院舉辦宣誓就職典禮。（記者林哲遠攝）

    中配出身的民眾黨籍李貞秀將於3日在立法院舉辦宣誓就職典禮。（記者林哲遠攝）

    中配出身的民眾黨籍李貞秀將於三日就職立法委員，但由於李尚未出具申請放棄國籍證明，面對中國制定的「國家情報法」要求公民和組織在境外協助進行情報工作，李貞秀是中華民國立委也是中國公民，雙重身分恐對台灣國安造成威脅。對此，民進黨立委吳思瑤提出兩大因應措施，包含行政部門應自我把關、立法院新會期應重新檢視涉及國安的議事規則。

    吳思瑤表示，行政部門要有所提醒、防範，史上第一位中配立委尚未放棄中國籍這一年間，她須服從中國「國家情報」相關的法規，勢必要為中共效命；同時，她也是台灣的立委，也應奉行台灣的法規包含「國安法」、「反滲透法」等。在現有的法治中，行政部門在面對李貞秀的質詢、索取資料或是相關會議，都應遵守國安的界限、依法行政，切勿受制於立委的脅迫，做出違反國安法規的答詢或資料的提供，這些是行政部門要自我把關的。

    另一方面，吳思瑤說，新的會議要把立法院很多涉及國安議事規則，像是「立法院職權行使法」會議規範的部分都應重新審視，來因應我國史上第一個還未放棄中國籍的立委。民進黨團先前有提出「國會真改革」的一些修法，當時卻都被藍白丟包，她建議立法院針對相關國家資料保護，立法院的內規應開啟研修。

    此外，由於李貞秀未來擬進入內政委員會，身為內委會的民進黨立委李柏毅示警，內政相關的機密，包括警力部署細節、警方裝備、民防體系與具體規劃，本質上就是國安的一環；再加上「國籍法」、「選罷法」，敏感程度不亞於國防，都有國家忠誠問題。

    李貞秀擬進入內政委員會

    綠示警：警力也是國安一環

    李柏毅坦言，民進黨團很難說要直接予以限制，比較合理的是由推薦她的政黨以黨紀要求她在完成退出國籍程序前，自行迴避。他呼籲，李貞秀不要拿無法放棄國籍做理由，去年七月就已經有許多人完成相關證明的繳付，真不知道辦法就去尋求內政部協助。

