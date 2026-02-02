為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    韓國瑜挨批史上最不中立的失格院長 藍反擊：典型的政治抹黑

    2026/02/02 05:30 記者林欣漢／台北報導
    立法院長韓國瑜。（資料照）

    立法院長韓國瑜。（資料照）

    立法院本屆國會運作已過半，立法院長韓國瑜上任迄今在議事處理態度與中立角色上卻備受質疑，民進黨立委與公督盟均有所批判。國民黨團書記長林沛祥昨反駁指出，相關說法不僅斷章取義、惡意拼湊，更是典型的政治抹黑與輿論操作，嚴重誤導社會視聽。

    林沛祥表示，韓國瑜自上任以來，始終依據「立法院職權行使法」與議事規則，秉持公平、公開、理性的原則主持議事。反觀民進黨，長期抱持「民進黨做主才是民主」的扭曲心態，只要表決結果不如己意，便動輒杯葛、占領主席台、癱瘓議事程序，公然藐視國會制度，甚至試圖以政治動員凌駕憲政運作。

    林沛祥強調，民進黨一方面在議場內以肢體衝突、程序癱瘓對抗多數決；另一方面卻在場外高喊「議事不公」、「民主倒退」，這樣的雙重標準，才是真正對民主制度的踐踏。

    林沛祥表示，針對所謂「舉手表決」、「逕付二讀」、「議程處理」等程序問題，必須強調立法院議事程序從未只存在單一形式，院長依法依規行使主持權限，並非依個人好惡，更不存在所謂「護航特定政黨」的情事。相反地，民進黨多次在合法議事進行中以非理性方式阻撓，才是造成議場混亂的主因。

    林沛祥重申，所謂「壓案」、「不中立」的指控，更是刻意混淆視聽。立法院的議案協商本就須尊重朝野共識與程序進程，並非院長一人可恣意決定。將政治分歧無限上綱為「立院失守」、「向中共低頭」，不僅是對立法院制度的不尊重，更是將國家重大議題工具化的惡質操作。

    林沛祥強調，國民黨團必須嚴正呼籲，請民進黨停止將自身的程序失敗，轉化為對院長的政治追殺。韓國瑜對立法院制度的付出與承擔，不容被惡意扭曲與抹黑。國民黨團將持續站在制度與憲政的一方，捍衛立法院正常運作，也不會坐視任何政治操作踐踏國會尊嚴。

