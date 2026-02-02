「韓很努力 但傅更有實力」 政院盼新會期 韓能發揮院長功能

立法院長韓國瑜。（資料照）

立法院第十一屆第五會期已展開，立法院長韓國瑜上任迄今二年，在議事處理態度與中立角色上卻備受質疑。行政院長卓榮泰多次為推動相關法案拜會韓國瑜，韓也都表達願意幫忙，不過，卻無法落實到國民黨團，讓許多協調到最後都無法完成。據了解，由於兩院關係互動不佳，今年度總預算與國防特別條例草案持續卡關，上週五是上會期最後一天，卓揆就未循慣例到立法院致意。

知情人士表示，卓揆多次公開表達，希望能跟韓國瑜多一點溝通，期盼國會運作能導向常態與正軌，行政院一直對韓是有期待的。從二〇二四年下半年預算會期開始，卓揆多次為了財劃法、丹娜絲風災特別條例、總預算案等，親自到官邸拜會韓國瑜。

卓揆曾在媒體專訪時提到，他跟韓國瑜做院與院的協調，韓都非常理解行政院的問題，也願意幫忙，只是韓回到黨團，完全不被黨團接受。卓揆當時還強調，國民黨團應該接受與尊重立法院長的職權。被問到是否韓國瑜無法控制國民黨團總召傅崐萁時，卓揆說，「他（韓國瑜）也蠻努力，但是對方（傅崐萁）更有實力」。

黨政人士也坦言，藍白在內的在野黨團，都無視立法院長的職權，儘管韓國瑜了解兩院的問題所在，也願意協助，但是與在野黨團溝通卻都無效，顯然是在野黨團的問題。行政院也明白韓國瑜為難之處，在野黨團強勢不接受溝通，導致身為立法院長的韓國瑜也有無力感。

知情人士也透露，上週五是立法院會上會期最後一天，卓揆並未循例到立法院致意，是因為今年度的總預算與行政院版國防特別條例草案也還沒交付委員會審查，民眾黨版卻已付委，這樣的情況下，卓揆到立法院是要去「相罵」嗎？

黨政人士指出，過去兩年的立院只有步步進逼、持續侵害行政權，而在新會期在白營立委換新、藍營也有多人要參與選舉的情勢下，期待韓國瑜能真正發揮院長功能，調和鼎鼐，不再是放任立院爆衝亂立惡法，尤其國防特別條例草案，若真的只過民眾黨版而非行政院版，台美軍購等同失敗必須打掉重練。

