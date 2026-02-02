自由日日shoot》民團批韓國瑜是史上最不中立的失格院長

立法院長韓國瑜上任迄今，在議事處理態度與中立角色上備受質疑，民團批韓是史上最不中立、失序不透明的失格院長。（資料照）

立法院本屆國會運作已過半，立法院長韓國瑜上任迄今在議事處理態度與中立角色上卻備受質疑，公督盟執行長張宏林昨受訪表示，韓是史上最不中立、失序不透明，不注重國會外交、不捍衛台灣主權的失格院長，現在立法院的亂象，韓絕對要記上一筆。民進黨立委、政策會執行長吳思瑤也列出韓的「三大罪狀」，若沒有韓作為藍白這些惡行的幫凶，立院不會低落到這種程度。

吳思瑤列三大罪狀 稱藍白惡行的幫凶

韓國瑜前年就任院長以來，在院會處理藍白力推的「國會擴權法案」、憲訴法、選罷法及財劃法等爭議法案時以「舉手表決」、忽視立院衝突暴力通過，遭批評主持議事不公；韓又在總質詢期間，面對新黨副秘書長游智彬持記者證進入議場直播，辱罵民進黨女性立委之際，毫無作為。

在議案處理上若涉及中共議題，韓國瑜也刻意拖延、壓案，不召集黨團協商，包含反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議案、譴責譴責中共跨境鎮壓民進黨立委沈伯洋惡行等案，當總統賴清德出面呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓甚至反嗆：「自己生病，要別人吃藥」，上述兩案迄今仍未協商，其中，聯大第二七五八號決議案，更是已拖延協商逾一年四個月。

民團：國會議長將幕僚拉入政治攻防

張宏林指出，國會議長的角色是扮演議事協調者，但韓國瑜是選擇性的介入協助藍白，本屆立法院許多議事的混亂，都源自於韓國瑜的議事不中立。韓國瑜也將議事人員等技術幕僚拉入政治攻防，例如，藍白在推動國會擴權法案時，法制局長郭明政領銜的報告竟稱「憲法判決無遵從必要」。

吳思瑤則列舉韓國瑜三大罪狀，首先，韓國瑜是史上最不民主的立法院長，所有的民主程序、議事規則、程序正義都在韓國瑜手上蕩然無存；再者，韓國瑜是史上最不公正的國會議長，不遵守議事中立、政治中立一再偏頗、放任藍白，從國會擴權法案、財劃法、到軍購條例等，立院只審查立委的版本，丟包行政院的版本。

吳思瑤痛批，韓國瑜是史上最不挺國家、最不挺台的國會議長，當民進黨團要求做出決議案表達跟進國際社會抗中挺台的浪潮，如反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議，其他國家的國會跨黨派都在挺台了，台灣的立法院卻擱置、冷凍挺台議案。

「韓國瑜只剩下最後兩年的任期，這些都可以改正的！」吳思瑤喊話，讓國會恢復民主、讓議事回歸公正，讓國會為國家發聲，撥亂反正，都只在韓的一念之間。

