支持台灣強化國防 AIT已七度公開喊話

總統賴清德去年十一月廿五日投書美媒、行政院同月廿七日正式提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，美國在台協會（AIT）至今已至少七次透過臉書、發言人、公開演說等途徑，表達美方支持台灣強化國防，也支持台灣的國防特別預算。

在賴清德去年十一月投書美國「華盛頓郵報」宣布國防特別預算後，AIT處長谷立言隔日馬上透過臉書表達歡迎，指出該預算是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。

在藍白於立法院程序委員會去年十二月廿三日四度封殺國防特別預算之際，AIT於臉書公布副處長梁凱雯與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力。同月十日，谷立言也曾接受三立節目專訪，強調美國對台灣的國防特別預算的支持。

在民眾黨主席黃國昌閃電訪問美國之後，AIT於一月十四日透過發言人回應，強調美國強力支持台灣強化防衛能力及嚇阻力，並引述谷立言去年十一月廿六日在社群媒體所述，「AIT對賴清德總統所提出的新台幣一兆二五〇〇億元國防特別預算表示歡迎」。

谷立言一月廿二日在國防安全研究院的演說，也罕見完整、系統性地論述台美在軍工國防產業相關合作，並強調美國正與台灣業界合作，致力擴大台灣本土的國防工業基礎，強調「自由並非平白得來的」。

AIT一月卅一日宣布因美國政府撥款問題，將在辦公全面恢復前，不定期更新臉書粉絲專業，僅會發布緊急安全資訊。在此之前，AIT一連發布三篇貼文，內容引述AIT處長谷立言接受天下雜誌專訪內容，強調投資自身國防工業的三大好處，並表達美國希望與台灣合作韌性。

