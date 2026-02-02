傅家豪宅外違法使用農地 開罰後改善

國民黨立委傅崐萁的花蓮住處「九五至尊」豪宅富麗堂皇，大門刻上「The Fu House」金色門牌。（資料照）

國民黨立委謝衣鳯家族豪宅再成為話題，國民黨立委傅崐萁的花蓮住處「九五至尊」豪宅，去年大罷免期間引發外界關注。傅家豪宅富麗堂皇，大門刻上「The Fu House」金色門牌，房屋雖屬合法建物，但二〇二三年民進黨揭發，豪宅外違法使用農地作為籃球場、停車場，被縣府開罰六萬元，後續已改善，恢復部份農地樣貌。

民進黨籍花蓮縣議員張美慧曾揭露，傅崐萁豪宅外過去違規使用農地，花蓮縣政府在二〇二三年三月開罰六萬元，之後以「萁亮休閒農莊休閒農場」為名，送件申設休閒農場，二〇二四年九月二日縣府駁回申請。

張美慧說，其他農民違法使用農地，就被縣府連續處罰，但傅崐萁和縣長徐榛蔚夫妻利用行政裁量權與中央民代職權以拖待變，「被勉強開罰」後，僅裁罰一次六萬元，且提出一延、再延、又延的申請，拖到去年才恢復農地，規避連續處罰。

「Fu House」豪宅是傅崐萁家族在二〇一三年、傅擔任縣長任內興建的合法建物，土地使用分區為甲種建地，地下一層、地上九層，樓地板總面積約近九百坪，也是傅崐萁家族實際居住的地方，在該片農地中，九層樓半的豪宅極為突兀，而豪宅旁邊一棟紅色屋頂的兩層樓農舍，則是徐榛蔚所有，傅崐萁家族把豪宅附近的農地、老房子陸續買下，逐步擴展Fu House園區。

「九五至尊」建築群佔地遼闊，周邊種植羅漢松等樹種，農舍外有約三百多坪農地，後來被鋪上柏油當成停車場，甚至放上籃球框、劃設籃球場地框線，二〇二三年被檢舉農地非農用，遭縣府開罰六萬元，去年二月已挖除柏油，還原農地使用。

