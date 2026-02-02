顏寬恒豪宅涉假買賣 偽造文書判6月確定

顏家沙鹿豪宅遭法院認定是「假買賣」，顏寬恒依偽造文書判刑六月確定。（資料照）

被稱為「衣鳯百貨」或「白宮」的謝家豪宅，彰化縣議長謝典霖帶著網紅主動開箱而曝光，相較於此，國民黨立委顏寬恒的沙鹿「莊園豪宅」，卻是設計師張于廷因將得獎作品《顏公館》上網而意外曝光，張女後來也涉入該豪宅的假買賣，顏寬恒一、二審都依「共同犯使公務員登載不實罪（偽造文書）」判刑六月，已在去年九月確定。

顏家的莊園豪宅之所以會曝光，並非顏家主動，而是設計顏家豪宅的設計師張于廷（同案判刑四個月，可易科罰金確定）獲得法國創新設計大獎NDA金獎，她將《顏公館》的內部設計照片上網，屋中宛如電影奢華的「私人宮殿」，放眼盡是氣派的大理石地板、電視牆，以及皮革沙發等高級家具，網友讚嘆奢華直逼阿拉伯皇宮。

不過顏寬恒二〇二一年間參選台中第二選區立委補選時，被民眾檢舉房屋、庭院及庭院內的招待所為違章建築，且車道、大門、警衛室等佔用國有地，顏為避免日後選情和未來政治生涯受影響，將上情告知苑裡營造負責人（兼任顏寬恒公費助理）林進福，並在林牽線下，將土地、房屋以四五四一萬賣給澤序公司負責人張于廷。

其中竊佔國土一、二審都判顏寬恒、林進福無罪，不過豪宅轉售部分，台中地院和台中高分院都認定是「假買賣」，顏、林與張女三人觸犯「共同犯使公務員登載不實罪（偽造文書）」，顏一審判刑六月，二審駁回維持原判，全案已在去年九月確定。顏對此喊冤，強調是真實買賣，是想要把房子脫手回歸正常生活，在法庭也清楚說明具體金流，對法院判決感到委屈。

