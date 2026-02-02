為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    開箱豪宅》斷姊縣長之路？ 謝典霖：無關政治 謝衣鳯：弟弟須為個人行為負責

    2026/02/02 05:30 記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導
    彰化議長謝典霖開箱謝家豪宅引發熱議，表態將競選縣長的姊姊立委謝衣鳯強調弟弟要為自己負責。（圖：民眾提供、資料照、記者張聰秋攝）

    彰化縣議會議長謝典霖帶網紅開箱其位於溪州鄉、佔地達七百坪的謝家住宅，此舉也引來太招搖的批評，地方政壇解讀是斷姊姊謝衣鳯選百里侯（彰化縣長）之路。謝典霖昨強調與家族政治安排無關，謝衣鳯也表明開箱事件與她選縣長無關聯性；行政院中部辦公室副執行長吳音寧則質疑炫富，對買不起房的年輕人是很大的諷刺。

    地方政界解讀，謝典霖的開箱影片為謝衣鳯「敗票」，斷姊姊的百里侯之路，以維持姊弟倆「立委、議長」現狀，希望姊姊打消選縣長的念頭，或與謝家長輩拋出「擇一說」（謝家縣長、議長選擇其一參選）的佈局有關。

    謝典霖強調，與家族政治安排無關，但他也坦白說，開箱確實有提升自己網路聲量的考量，自己將拚議長連任，只要進入選舉階段，相關的住宅攻擊難以避免，他索性一次說清楚，希望討論回到公共事務本身，不要再以「白宮」標籤攻擊謝家。

    謝衣鳯則指出，她與弟弟政治經營方式不同，弟弟須為個人的行為負責，她依既定節奏爭取國民黨提名，投入縣長選戰。

    吳音寧則質疑，謝家從謝典霖的阿公謝言信開始從政共三代四十多年，每一代都有「代表性的豪宅」，一代比一代豪奢，若不是從事政治，誰能像謝家一樣？謝典霖還說「這裡的土地不貴」，這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？

    指謝家三代從政 一代比一代豪奢

    吳音寧：巧取台糖土地為自家財產

    她說，謝家四連棟的豪宅，座落在台糖土地上，究竟是怎麼得來的？取得時間點，正是謝衣鳯在立法院的經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委時，謝家透過與台糖合建，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的二棟全部吃下，不只溪州鄉，謝家透過權勢取得的土地、房子、建案，遍佈整個彰化縣，也難怪謝典霖會在影片中輕描淡寫地說「這裡的土地也不貴」，「彰化的未來，竟然，還要交給謝家來決定嗎？」

