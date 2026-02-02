為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    姊弟恩怨情仇錄》謝典霖開箱700坪「衣鳯百貨」豪宅

    2026/02/02 05:30 記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導
    彰化議長謝典霖開箱謝家豪宅引發熱議，表態將競選縣長的姊姊立委謝衣鳯強調弟弟要為自己負責。（圖：民眾提供、資料照、記者張聰秋攝）

    彰化議長謝典霖開箱謝家豪宅引發熱議，表態將競選縣長的姊姊立委謝衣鳯強調弟弟要為自己負責。（圖：民眾提供、資料照、記者張聰秋攝）

    有籃球場、恆慍超大酒櫃…謝稱「台北一般家庭而已」

    由國民黨立委謝衣鳯、彰化縣議會議長謝典霖姊弟家族興建，位於彰化縣溪州鄉鬧區旁，被戲稱為「衣鳯百貨」、「白宮」的佔地七百多坪四連棟謝家豪宅，外界原本難窺全貌。不過謝典霖日前邀請網紅「億百豪森」拍攝的豪宅開箱影片，昨天被上傳到網路，也讓外界看到屋內挑高「家庭式籃球場」、原石浴缸等令人咋舌的豪奢設備；謝典霖則謙稱，因為彰化土地不貴，這只是台北一般人的家庭而已。

    彰化土地不貴 爸爸有建設公司自己蓋

    這四連棟豪宅用地原為台糖土地，台糖表示，謝家四棟別墅是在二〇一九年一月董事會核議通過的土地合建開發案，採公開招標、由隆霖開發公司得標，欲蓋成六三六坪的五樓透天住宅，最後以「合建分屋」蓋四棟別墅，二棟是隆霖、二棟台糖，台糖後來又將二棟別墅賣給隆霖，目前產權皆為隆霖開發公司（此公司為謝家經營）。

    謝典霖在開箱影片中說，全區七百多坪，他只住一四〇坪，客廳旁邊就是整間的酒櫃，裡面可以放三、四百瓶酒；影片中呈現豪宅內的超大影視廳、原石浴缸與恆慍超大酒櫃等設施，豪宅三樓還有一個挑高的籃球場。謝典霖強調，籃球場送給兒子在家裡打籃球；他還說，因為爸爸有建設公司，可以自己蓋、省錢，這樣一棟豪宅沒什麼，就像台北人的家庭。

    對於主動曝光四連棟豪宅的內部，謝典霖強調，每到選舉年，謝家住宅總會被刻意放大檢視，與其被動挨打，不如主動攤在陽光下，房子從取得土地、興建到完成，過程都有脈絡可循，並非外界所指的來路不明。

    謝典霖還說，謝家本身有長期經營的事業，並非靠政治賺錢，他讓事實攤開，由社會自行判斷。有意角逐下屆議長寶座的副議長許原龍則不予置評，他說，現階段努力的目標就是做好選民服務。

    二〇二四年彰化縣第三選區立委選舉時，民進黨徵召吳音寧挑戰謝衣鳯，吳音寧雖主打「衣鳯百貨」掀起話題，謝衣鳯仍勝選而連任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播