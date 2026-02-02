姊弟恩怨情仇錄》謝典霖開箱700坪「衣鳯百貨」豪宅

彰化議長謝典霖開箱謝家豪宅引發熱議，表態將競選縣長的姊姊立委謝衣鳯強調弟弟要為自己負責。（圖：民眾提供、資料照、記者張聰秋攝）

有籃球場、恆慍超大酒櫃…謝稱「台北一般家庭而已」

由國民黨立委謝衣鳯、彰化縣議會議長謝典霖姊弟家族興建，位於彰化縣溪州鄉鬧區旁，被戲稱為「衣鳯百貨」、「白宮」的佔地七百多坪四連棟謝家豪宅，外界原本難窺全貌。不過謝典霖日前邀請網紅「億百豪森」拍攝的豪宅開箱影片，昨天被上傳到網路，也讓外界看到屋內挑高「家庭式籃球場」、原石浴缸等令人咋舌的豪奢設備；謝典霖則謙稱，因為彰化土地不貴，這只是台北一般人的家庭而已。

彰化土地不貴 爸爸有建設公司自己蓋

這四連棟豪宅用地原為台糖土地，台糖表示，謝家四棟別墅是在二〇一九年一月董事會核議通過的土地合建開發案，採公開招標、由隆霖開發公司得標，欲蓋成六三六坪的五樓透天住宅，最後以「合建分屋」蓋四棟別墅，二棟是隆霖、二棟台糖，台糖後來又將二棟別墅賣給隆霖，目前產權皆為隆霖開發公司（此公司為謝家經營）。

謝典霖在開箱影片中說，全區七百多坪，他只住一四〇坪，客廳旁邊就是整間的酒櫃，裡面可以放三、四百瓶酒；影片中呈現豪宅內的超大影視廳、原石浴缸與恆慍超大酒櫃等設施，豪宅三樓還有一個挑高的籃球場。謝典霖強調，籃球場送給兒子在家裡打籃球；他還說，因為爸爸有建設公司，可以自己蓋、省錢，這樣一棟豪宅沒什麼，就像台北人的家庭。

對於主動曝光四連棟豪宅的內部，謝典霖強調，每到選舉年，謝家住宅總會被刻意放大檢視，與其被動挨打，不如主動攤在陽光下，房子從取得土地、興建到完成，過程都有脈絡可循，並非外界所指的來路不明。

謝典霖還說，謝家本身有長期經營的事業，並非靠政治賺錢，他讓事實攤開，由社會自行判斷。有意角逐下屆議長寶座的副議長許原龍則不予置評，他說，現階段努力的目標就是做好選民服務。

二〇二四年彰化縣第三選區立委選舉時，民進黨徵召吳音寧挑戰謝衣鳯，吳音寧雖主打「衣鳯百貨」掀起話題，謝衣鳯仍勝選而連任。

