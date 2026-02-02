三重掃街 蘇巧慧：要讓新北變得更好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）與立委李坤城（左）到三重 力行市場掃街。（記者羅國嘉攝）

新北市長選戰逐步升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天在立委李坤城及前立委陳柏惟陪同下，到三重區力行市場掃街，她表示，團隊一步一腳印向前，將持續展開空戰與巷戰，走進市場、深入社區，爭取民眾支持，這週起將推出政見，向市民傳達「溫暖、創新、會做事」的競選理念。

本週推出政見 陸空戰齊發

針對最新民調結果，蘇巧慧與爭取國民黨提名的台北市副市長李四川差距縮小，但大幅領先民眾黨新北市長參選人黃國昌。蘇巧慧回應，這段時間不分晴雨走訪基層，把握每個努力的機會、握緊每雙手，向市民證明自己抱持「讓新北市變得更好」的理念，爭取為市民服務機會，越來越多不分年齡、不分黨派的市民給予鼓勵，也顯示過去十年的政績獲得肯定。

傳達溫暖、創新、會做事理念

蘇巧慧說，選前三百天團隊會以長跑當作短跑衝刺，在各方好朋友加持下，整個新北隊都會向市民證明，他們是負責任、值得信賴、穩定的團隊，一起讓新北市更好，目標是讓這座像百寶箱一樣的新北市，被更多人看見它的好與美，變得更新、更有活力。

陳柏惟稱讚蘇巧慧溫暖、充滿關懷，是最強母雞。李坤城表示，蘇巧慧團隊一步一腳印努力，長期深耕新北、走在第一線，與地方站在一起；相較之下，有人要選新北市長，卻長期住在台北豪宅，高下立判。

黃國昌 成立新北市長競選總部

另外，民眾黨主席黃國昌昨天在新莊區化成路成立新北市長競選總部，包含前黨主席柯文哲、國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康等藍白人士到場相挺。黃國昌說，他會展現最大風度，在野黨在新北市的合作，不僅是君子之爭，三角形二邊加起來一定大於第三邊。他喊出「給我四年，我會讓大家為了新北感到驕傲」。

面對國民黨新北市長人選遲未定案，趙少康認為，國民黨大概農曆年前會決定人選，應該不會太慢；黃國昌回應，尊重國民黨的民主程序。

