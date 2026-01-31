民眾黨版軍購條例 專家：衝擊建軍備戰

國防院學者蘇紫雲分析，立法院無法如國防部內部如整評司、戰規司的完整專業評估，提出的預算條例版本也未經過與友盟國家的戰略對話驗證，僅以國防部已通過的項目為基礎，加上額外彈性金額，「專業性與代表性都有問題」。（資料照）

行政院版國防特別預算條例草案昨續遭藍白兩黨封殺，民眾黨版則表決付委，專家昨受訪示警，這類修法有立法權侵害行政權的疑慮，更形同「球員兼裁判」缺乏專業性與代表性，影響國軍建軍備戰。

球員兼裁判 缺乏專業性與代表性

針對民眾黨版僅編列四千億元且採「一年一期」審查，國防部戰略規劃司長黃文啓近日示警，該版本刪除極為關鍵的「AI輔助與C5ISR系統」，這是未來去中心化指管與分散式指揮的核心。他強調，若缺少自動化指管系統，「武器再多也無法發揮整體戰力」。白營版本也僅列計海馬士等五項軍購，卻「完全未列入國內配合工項」，存在執行上關鍵缺失。

黃也直言，「台積電也是經過多年努力才取得領先」，政院版原意在扶持國內軍工產業，打造「國防供應鏈」與「無人機國家隊」，若依民眾黨版缺乏足夠預算與需求，廠商將難以投入大規模投資，恐對國內軍工產業產生長遠衝擊。

國防部主計局長謝其賢說明，軍購裝備形成戰力需包含國內輔助工程、訓練、維修工廠等配套，若如民眾黨版鎖死預算上限，屆時裝備抵台將面臨「無存放空間、無法訓練」的窘境。他示警，特別預算多以美金計價，若法律鎖死台幣上限，一旦匯率波動恐導致無法支付契約，且修法缺乏彈性，將衍生嚴重財政風險。

國防院學者蘇紫雲分析，立法院無法如國防部內部如整評司、戰規司的完整專業評估，提出的預算條例版本也未經過與友盟國家的戰略對話驗證，僅以國防部已通過的項目為基礎，加上額外彈性金額，「專業性與代表性都有問題」。

蘇紫雲說，行政是球員、立法是裁判，若裁判下場做球員的工作，不僅角色混淆「球員兼裁判」，更會讓政府運作陷入混亂。他認為，立法部門若有建議，應實質審查經國防部專業評估、行政院所提出的版本，而非自提條例。

經濟民主連合召集人賴中強則質疑，黃國昌從未向國人說明，國防部提出的一．二五兆計畫中，究竟哪一部分是不需要的？此舉純粹是作秀，並為實質阻擋台灣自我防衛尋找卸責理由。他也批評，黃國昌過去習慣對有意義的法案「加蔥」，現在變成「不要飯、菜等主食，只要蔥」，完全無視國防需求的整體性與專業性。

