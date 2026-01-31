為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    焦點評論》在野軍購版 假省錢真「加蔥」

    2026/01/31 05:30
    黃國昌將國防預算當作聲量提款機的行徑，無異於在消防車趕往火場途中，強行攔車盤點車上的螺絲單價。（記者陳逸寬攝）

    黃國昌將國防預算當作聲量提款機的行徑，無異於在消防車趕往火場途中，強行攔車盤點車上的螺絲單價。（記者陳逸寬攝）

    記者方瑋立／特稿

    從強推國會擴權法案、癱瘓憲法法庭，到無差別杯葛中央政府總預算，在野陣營破壞憲政秩序的計謀已圖窮匕見。這把政治屠刀現在揮向國家生存的最後一道防線「國防特別預算」。傅崐萁將立法院當作其王宮的後花園，而黃國昌則在卸任前夕妄想成為「國防大臣」，兩人聯手演出「假省錢、真加蔥」的鬧劇，無視國軍專業評估，硬要自提國防特別條例版本，置台灣二千三百萬人命於中共兵鋒之下，居心叵測。

    國防建軍是高度專業的科學，絕非政客喊價的菜市場。行政院依據總統指示提出八年期一．二五兆元國防預算，是基於國軍聯合作戰需求與五年兵力整建計畫的嚴謹產物，旨在建構不對稱戰力與現代戰爭核心的C5ISR指管系統，同時建構台灣國防自主及產業實力，而這關鍵預算的法源基礎，卻已經在立法院遭十一度封殺超過二個月。

    然而，黃國昌所主導且四天即光速付委的民眾黨版草案，不僅將預算腰斬至四千億，更無視對美軍購的跨年度承諾，強推「逐年審查」。此舉完全背離國際軍售實務，一旦台幣匯率波動或付款期程受阻，將陷台灣於違約風險，導致先進裝備「斷供」，徹底摧毀盟邦對我的戰略信任。

    黃國昌口口聲聲「財政紀律」，實則顯露出「外行領導內行」的傲慢。現代戰爭講求「擊殺鏈」的完整性，刪除自動化指管系統預算，等同讓國軍有四肢卻無大腦，海馬士火箭再先進、精良，也無法發揮統合戰力。這種將國防預算當作聲量提款機的行徑，無異於在消防車趕往火場途中，強行攔車盤點車上的螺絲單價。

    面對中共對台軍事威脅，台灣沒有分裂的本錢。立法院凌駕行政及國軍專業，已非單純的監督。政客為追求政治紅利，不惜將國家安全「加蔥」爆炒，更意圖抹煞台灣本土國防產業進軍國際的強大潛力。台灣人民應該看清，這不是看緊荷包，而是開門揖盜。人命關天，國防豈容政客當作個人聲量、旅美遊記的祭品？

