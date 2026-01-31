為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    連兩天出海 海鯤艦淺水潛航測試達標

    2026/01/31 05:30 記者洪臣宏／高雄報導
    國造潛艦原型艦海鯤號昨成功挑戰下潛一百公尺測試進度，台船昨晚公布下潛照片，粉碎外界質疑。（台船提供）

    國造潛艦原型艦海鯤號昨成功挑戰下潛一百公尺測試進度，台船昨晚公布下潛照片，粉碎外界質疑。（台船提供）

    國造潛艦原型艦海鯤號前天完成五十公尺首次「潛航測試」，昨天緊接著挑戰下潛一百公尺並提早返航，引起關注。台船昨晚表示，「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標；並同步公布海鯤號下潛照片，粉碎外界質疑。

    台船表示，「海鯤軍艦」繼廿九日完成「首次下潛」後，昨天持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。台船說，將續依測試程序書，循序漸進逐次執行各表定操作深度之艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

    賴：國防自主歷史時刻

    總統賴清德隨即在臉書發文，他說，海鯤號完成首次「淺水潛航測試」，這是海軍造艦史的重要里程碑，也是台灣國防自主的歷史時刻。

    賴強調，潛艦國造一路走來，一步步將「不可能的任務」變成今日的成果。台灣不僅成為世界上極少數可自製潛艦的國家，造艦的整體期程、相較國際同級艦案，更展現了台灣的效率，讓世界看見我們守護國家的決心。

    賴也表示，海鯤號接下來會依程序由淺入深，完成各項海測，在符合安全與品質的前提下，達成全艦功性能驗證、以及後續交艦目標。

    賴總統再次嚴正呼籲在野黨，在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議；也再次期盼，要盡速排審、實質審議並通過總預算及國內外高度支持的國防特別預算，支持國軍、支持國家發展。

    國造潛艦原型艦海鯤號昨成功挑戰下潛一百公尺測試進度，台船昨晚公布下潛照片，粉碎外界質疑。（台船提供）

    國造潛艦原型艦海鯤號昨成功挑戰下潛一百公尺測試進度，台船昨晚公布下潛照片，粉碎外界質疑。（台船提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播