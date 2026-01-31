連兩天出海 海鯤艦淺水潛航測試達標

國造潛艦原型艦海鯤號昨成功挑戰下潛一百公尺測試進度，台船昨晚公布下潛照片，粉碎外界質疑。（台船提供）

國造潛艦原型艦海鯤號前天完成五十公尺首次「潛航測試」，昨天緊接著挑戰下潛一百公尺並提早返航，引起關注。台船昨晚表示，「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標；並同步公布海鯤號下潛照片，粉碎外界質疑。

台船表示，「海鯤軍艦」繼廿九日完成「首次下潛」後，昨天持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。台船說，將續依測試程序書，循序漸進逐次執行各表定操作深度之艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

賴：國防自主歷史時刻

總統賴清德隨即在臉書發文，他說，海鯤號完成首次「淺水潛航測試」，這是海軍造艦史的重要里程碑，也是台灣國防自主的歷史時刻。

賴強調，潛艦國造一路走來，一步步將「不可能的任務」變成今日的成果。台灣不僅成為世界上極少數可自製潛艦的國家，造艦的整體期程、相較國際同級艦案，更展現了台灣的效率，讓世界看見我們守護國家的決心。

賴也表示，海鯤號接下來會依程序由淺入深，完成各項海測，在符合安全與品質的前提下，達成全艦功性能驗證、以及後續交艦目標。

賴總統再次嚴正呼籲在野黨，在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議；也再次期盼，要盡速排審、實質審議並通過總預算及國內外高度支持的國防特別預算，支持國軍、支持國家發展。

國造潛艦原型艦海鯤號昨成功挑戰下潛一百公尺測試進度，台船昨晚公布下潛照片，粉碎外界質疑。（台船提供）

