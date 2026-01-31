為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    視導東部駐軍 賴總統籲為台灣子弟兵投注更多資源

    2026/01/31 05:30 記者蘇永耀／台北報導
    賴清德總統昨視導東部地區駐軍，與裝備雄二、雄三反艦飛彈的海軍海鋒七中隊官兵合影。（總統府提供）

    盼朝野政黨對國防議題放下歧見 為守護主權爭取更多預算

    針對行政院版的國防特別條例草案在立法院持續遭藍白兩黨立委阻擋，賴清德總統昨視導東部地區駐軍時表示，希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

    走訪三軍部隊 感謝堅守崗位

    農曆春節將至，賴清德前往花蓮勗勉「空軍七九二旅第六一三營二連」、「海軍海鋒七中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，感謝國軍堅守崗位、全年無休保衛國家。國軍官兵去年挺進花蓮光復投入救災，總統昨也聆聽救災官兵心得分享，軍方特別設計「鏟子超人」臂章供官兵配戴。

    由於空軍六一三營的主裝備為國造天弓三型防空飛彈，海軍海鋒七中隊的主裝備為雄二、雄三反艦飛彈；而戍守東部的第二作戰區，指揮中樞則為陸軍花防部。面對共軍頻繁於東部外海騷擾，總統此行也是針對花東地區主要戰力進行視導。

    賴清德致詞說，從去年到現在，花東防衛指揮部在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現與勤訓的成果，要給予最大的肯定。

    他並指出，在去年年底，中國進行環台軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻的力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。

    允諾強化裝備 力挺國軍官兵

    總統並期望新的一年，期許保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。另並期勉持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。

    賴總統強調，政府會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。也希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

