春聯＋斗方 何欣純「吉馬有春」超搶手

民進黨台中市長參選人、立委何欣純製作「吉馬有春」春聯。（何欣純服務處提供）

馬年即將到來，離九合一選舉也愈近，民進黨台中市長參選人、立委何欣純卅日結合台灣人愛玩諧音梗設計，一連推出「吉馬有春」春聯及「馬上加欣」、「純金多」等吉祥語斗方，將結合台中市廿四個民進黨市議員服務處，提供民眾索取，加強跟民眾連結，超吉利諧音梗設計，不少選民喊話全收集。

楊瓊瓔行程多 江啟臣立院開會

此外，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔表態爭取國民黨台中市長選舉提名，預計二月六日第二次協調，楊瓊瓔近來展開鐵人行程，昨凌晨四點半陪同台中市長盧秀燕前往台中魚市場及果菜批發市場視察，再趕搭高鐵赴立法院開會，展現接棒企圖心；江啟臣昨均在立法院參加會議，未安排地方行程，針對藍營台中市長提名第二次協調，他低調沒回應。

24個議員服務處 提供民眾索取

農曆春節將至，何欣純說，近期許多市民及網友敲碗請她發「欣年春聯」，她的團隊腦力激盪後，推出春聯及吉祥文創斗方組，今年春聯以「吉馬有春」為題，字面簡單好懂，也蘊含諧音巧思，「這馬（tsit-má）都有何欣純」；斗方則延續春聯概念，搭配「馬上加欣」、「純金多」等吉祥語，象徵新的一年工作順利、生活加分，也祝福民眾好運、事業、財富與健康通通「存真多」，斗方設計輕巧活潑，適合張貼於家中或工作空間，讓新年祝福融入日常生活。

此外，國軍台中總醫院昨舉行急重症大樓啟用典禮，何欣純自二〇一七年起積極協調基地西側八公尺寬通路開闢，逐步改善周邊交通瓶頸，讓急診後勤車輛及居民通行更加順暢，肯定新大樓啟用後將以全新的照護環境，守護民眾與官兵的健康。

